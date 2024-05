UOKiK wytropił nieprawidłowości na rynku pomp ciepła. Ich kontrola budzi emocje

Co to Keymark?

Keymark jest dobrowolnym znakiem jakości dla różnych produktów i usług, który świadczy o ich zgodności z normami europejskimi. Został opracowany zgodnie z zaleceniem Rady Europejskiej w celu poprawy ochrony konsumentów. Stanowi własność europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC i jest wydawany przez uprawnione jednostki certyfikujące. Przy certyfikacji pomp ciepła stosuje się odpowiednio system HP Keymark (Heat Pump Keymark), a np. przy certyfikacji kolektorów słonecznych Solar Keymark.

− HP Keymark to europejski system certyfikacji, który został tak skonstruowany, aby skutecznie chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami producentów – zaznacza Paweł Lachman. −Jak podkreśla, znak ten uznawany jest za kluczowy element międzynarodowej strategii na rzecz transparentności rynkowej i wiarygodności produktów. – Skutecznie eliminuje ryzyko zakupu urządzeń, które nie spełniają deklarowanych parametrów, zabezpieczając użytkowników przed nieprzewidzianymi wydatkami na eksploatację i naprawy – wyjaśnia prezes.

Proces weryfikacji pomp ciepła w praktyce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – informuje nas, że – wbrew zarzutom opozycji – zmierza w stronę certyfikacji pomp ciepła. Wydłużony okres wpisu na listę ZUM dotyczy pomp ciepła, które już dzisiaj mają europejski znak jakości. – Żeby trafiły one na listę muszą one podlegać sprawdzeniu przez Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ). Instytut będzie weryfikował ważność specyfikacji badanego urządzenia. Jeśli zatem producent ma europejski znak jakości Keymark, nie oznacza, że automatycznie trafi na tę listę. Taki producent ma jedynie więcej czasu na dostarczenie badań potrzebnych do oceny IOŚ – informuje nas ministerstwo, które wyjaśnia, że klient chcący sprawdzić, czy ich dostawca pompy jest na liście sprawdzonych dostawców ZUM będzie mógł to robić od czerwca. Na tej liście jest już kilkadziesiąt producentów i dostawców. Z tego, co się dowiadujemy, jest na niej już ponad 70 dostawców, a blisko 40 to polskie firmy.

Po 31 grudnia lista nadal będzie otwarta, ale dostawcy będą musieli przejść już pełną procedurę kontroli. Firmy, które mają europejskie certyfikaty jakości i mogą skorzystać z krótszej ścieżki weryfikacji, ale tylko do końca roku. Po przejściu przez badanie IOŚ, dostawcy tacy mają więcej czasu, aby dostarczyć wyniki pełnych badań już zebrane przetłumaczone na język polski. Jeśli nie zrobią tego do końca tego roku, będą objęci procedurą sprawdzającą i kontrolną od zera. – Warunkiem umieszczenia na tej liście po 31 grudnia 2024 r. będzie dostarczenie pełnych badań zgodnie z unijnymi rozporządzeniami. Badanie będzie już prowadził IOŚ. Dostawca może wypaść z listy ZUM, jeśli tylko wpłyną skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a ten ma 30 dni na zbadanie sprawy i może usunąć taką firmę z listy – wyjaśnia nam resort.

UOKiK kontroluje urządzenia OZE, w tym pompy ciepła

Wywołany do tablicy przez resort klimatu i środowiska, UOKiK w odpowiedzi na nasze pytania podkreśla, że przygląda się rynkowi urządzeń OZE, w tym pompom ciepła, analizując sygnały i występujące na nim zjawiska. – Od początku 2024 r. Inspekcja Handlowa współpracuje z organami celnymi wydając opinie na temat spełniania przez importowane pompy ciepła wymagań formalnych obowiązujących na terenie UE – informuje nas UOKiK. W pierwszym kwartale inspektorzy zrealizowali kontrole dotyczące pomp ciepła na granicy w ramach wspólnego projektu z Krajową Administracją Skarbową. Weryfikowane było oznakowanie i dokumentacja towarzysząca pompom. – Zgodnie z założeniami wspólnego projektu łącznie w zakresie wymagań formalnych sprawdzono 36 modeli urządzeń. Pompy, które nie spełniły wymagań formalnych nie zostały dopuszczone do obrotu – zapewnia nas UOKiK, który wkrótce opublikuje szczegółowe wyniki tego badania.