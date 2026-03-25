Skąd wysokie ceny gazu?

Poza cenami prądu, doradcy prezydenta zwracali uwagę na wysokie ceny gazu w Polsce, które mają być na rynku „najdroższymi w Europie”. – Pomimo posiadania Baltic Pipe i terminalu LNG w Świnoujściu, giełdowe ceny gazu w Polsce są konsekwentnie najwyższe spośród wszystkich krajów UE. Orlen posiada 100 proc. krajowego wydobycia i importu gazu, co tworzy strukturę monopolistyczną – wskazała Buk. Ceny gazu mają być w Polsce wyższe o 11 proc. niż na holenderskiej giełdzie TTF oraz o 6 proc. wyższe niż w Czechach, które nie podejmowały w ostatnich latach dużych inwestycji infrastrukturalnych. Zdaniem doradców nie można tego tłumaczyć kosztami wynikającymi z opłat poniesionych przed laty na infrastrukturę. – Wyniki Orlenu wskazują na nadmiarowe zyski kosztem odbiorców. Wyniki finansowe segmentu wydobycia ropy i gazu oraz hurtowej sprzedaży gazu przez Orlen wskazują na utrzymanie marż znacząco powyżej poziomu rynkowego, co przekłada się bezpośrednio na wyższe rachunki polskich rodzin i przemysłu – mówił z kolei Rabenda. – Jedną z przyczyn jest to, że za 100 proc. wydobycia i rynku odpowiada Orlen, który osiąga nadmiarowe marże – dodawała Wanda Buk. Jak wyliczyła nadmiarowe zyski, a więc nadwyżki ponad rynkowy poziom cen gazu wynoszą w przypadku Orlenu 3,5 mld zł.

Ceny ciepła

W przypadku cen ciepła sieciowego, doradcy przypominali, że pod koniec czerwca 2025 r. wygasła tarcza chroniąca przed wysokimi cenami energii. – Ceny maksymalne na ciepło z węgla i OZE wynosiły 103,82 zł/GJ, a na gaz 150,95 zł/GJ. Po 30 czerwca 2025 r. zamiast mechanizmu mrożenia cen wprowadzono bon ciepłowniczy z restrykcyjnym kryterium dochodowym tylko dla ceny powyżej 170 zł/GJ – mówił Rabenda i dodawał, że nowe, rynkowe ceny przyniosły niekiedy wzrost do 230 zł/GJ netto, a więc o ponad 52 proc. powyżej poprzednich poziomów maksymalnych dla źródeł gazowych. – Daje to ok. 1500 zł dodatkowego kosztu dla utrzymania 50 m kw. – wyliczał Rabenda.

W przypadku pelletu, szok cenowy zdaniem urzędników wywoła rozporządzenie z 8 maja 2025 r. ws. wymagań jakościowych pelletu bez vacatio legis. W maju 2025 r. za tonę pelletu trzeba było zapłacić 1500 zł, zaś w styczniu 2026 r. już 2500 zł za tonę. – Mamy niedostateczną krajową podaż biomasy przeznaczonej na pellet i konkurencję o surowiec ze strony energetyki zawodowej i przemysłu. Jednocześnie uzależniamy się od importu pelletu z rynków zewnętrznych – wskazał minister.

Luka mocowa nadal groźna?

Doradcy prezydenta dodawali, że tej zimy polską energetykę uratował węgiel. – Podczas tegorocznej zimy przed problemami z dostawami prądu uchronił nas węgiel. W szczycie, maksymalne zaangażowanie mocy węglowych odnotowano podczas tegorocznej zimy. Wówczas wynosił 90 proc. udział węgla w pokrywaniu zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowych – mówił Izdebski i dodawał, że w efekcie decyzji o zamykanych starszych blokach węglowych, po 2028 r. pojawić się może luka mocowa. – Brak mechanizmu finansowania utrzymania mocy (wygasającego rynku mocy dla starszych elektrowni – red.) węglowych po 2028 r. rodzi ryzyko nieskontrolowanego wypadnięcia mocy – wskazał Izdebski.