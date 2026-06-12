Projekt dokumentu zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy do 9 GW. – Strategiczny cel pozostaje niezmienny: budowa dwóch elektrowni jądrowych i nawet 9 GWe nowych mocy, które będą wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju, transformację sektora energii oraz stworzą warunki dla dalszego rozwoju gospodarczego – podkreśla minister energii Miłosz Motyka.

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W porównaniu do poprzedniej wersji projektu, aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) uwzględnia zmiany, które w ostatnich latach wpłynęły na europejski rynek energii – od kryzysu energetycznego i agresji Rosji na Ukrainę po rosnące zapotrzebowanie przemysłu na przewidywalną i niskoemisyjną energię.

Pierwsza elektrownia jądrowa w realizacji

Dokument w pierwszej kolejności skupia się na realizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie. Projekt realizowany przez państwową spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe obejmuje budowę trzech reaktorów AP1000 o łącznej mocy około 3,75 GWe. Projekt osiągnął ważne etapy realizacji. W grudniu 2025 r. Komisja Europejska zatwierdziła model wsparcia publicznego dla inwestycji. W marcu 2026 r. inwestor, a więc Polskie Elektrownie Jądrowe, złożył do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o zezwolenie na budowę obiektu jądrowego.

– Trwają prace przygotowawcze na placu budowy oraz realizacja infrastruktury towarzyszącej. Kontynuowany jest też proces kontraktowania i przygotowania kolejnych etapów inwestycji – zapewnia Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Na dokapitalizowanie projektu w latach 2025-2030 przewidziano 60,2 mld zł. Zamknięty już – jak podkreśla Motyka – model finansowania zakłada udział kapitału własnego oraz finansowania dłużnego wspieranego przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planowane jest w 2036 r., a osiągnięcie pełnej mocy elektrowni do 2038 r.

Projekt nie wspomina jednak, że nadal PEJ nie podpisała finalnej umowy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse–Bechtel na budowę elektrowni jądrowej (tzw. umowa EPC). Aby nie doszło do opóźnień w projekcie, do jej zawarcia powinno dojść do końca tego roku. Nieoficjalnie słyszmy, że strony powinny być technicznie gotowe do jej zawarcia jesienią. Budowa powinna rozpocząć się w 2028 r.

Przygotowania do budowy drugiej elektrowni

Równolegle prowadzone są działania dotyczące realizacji drugiej elektrowni jądrowej. Podobnie jak w przypadku EJ1, w drugiej elektrowni jądrowej ma zostać zastosowana sprawdzona technologia wielkoskalowych reaktorów wodnych generacji III+.

Preferowanymi lokalizacjami pozostają Bełchatów i Konin. – Regiony te posiadają odpowiednią infrastrukturę energetyczną oraz wieloletnie doświadczenie w produkcji energii elektrycznej. Ostateczny wybór lokalizacji zostanie dokonany przez inwestora po szczegółowych analizach i badaniach terenowych – mówi Wrochna.

Trwa dialog konkurencyjny w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji. Przystąpiły do niego Stany Zjednoczone, Francja i Kanada. Jego celem jest wybór kompleksowej oferty obejmującej zarówno technologię, jak i finansowanie projektu na najlepszych możliwych warunkach. Zgodnie z PPEJ w 2027 r. ma dojść do wyboru partnera strategicznego i technologii, w 2032 r. ma dojść do rozpoczęcia budowy, a w 2040 r. ma dojść do uruchomienia pierwszego bloku energetycznego.