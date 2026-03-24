Jego zdaniem, jeśli ceny gazu nadal będą utrzymywać się w granicach 60–70 euro/MWh, to cena energii na giełdzie zbliżona może być do 500 zł za MWh. – Bierzemy pod uwagę też cenę uprawnień do emisji CO2 na poziomie 65 euro za tonę oraz wzrost cen węgla. Przy takim założeniu trzeba doliczyć też marże i różne narzuty kosztowe po stronie spółki. Przy takim założeniu, jeśli ta wojna na Bliskim Wschodzie potrwa jeszcze kilka tygodni lub nawet miesięcy, to cena w taryfie na 2027 r. może wzrosnąć o 100 zł względem tej, która została zatwierdzona na ten rok na poziomie ok. 495 zł za MWh – wylicza analityk. Oznaczałoby to koszt samej taryfy za energię na poziomie ok. 600 zł za MWh.

– To ryzyko rośnie z każdym tygodniem, tym bardziej że nie widać perspektyw, żeby rynek wyceniał szybką poprawę, bo ceny gazu na przyszły rok kształtują się na poziomie 40–55 euro za MWh, a na 2028 r. skoczyły do 30–45 euro, podczas gdy przed wybuchem konfliktu rynek spodziewał się spadku do prawie 20 euro. Rynek więc nie zakłada pełnej normalizacji do końca 2028 r., a to oznacza, że ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie będziemy borykać się co najmniej przez dwa kolejne lata – mówi Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao.

Zwrot w stronę węgla w energetyce. Drogi gaz zmienia miks energetyczny

Jak zauważa Michał Kozak, analityk DM Trigon, przy istotnych wzrostach cen energii w Europie i przy ograniczonym ruchu na cenie CO2, widać poprawiający się clean dark spread (modelowa marża brutto elektrowni węglowych – red.) – Z drugiej strony w Polsce reakcja na cenach energii jest ograniczona, przy większym udziale węgla w miksie energetycznym względem gazu w porównaniu np. do Niemiec – mówi Michał Kozak. Co więcej dostrzega on pole do poprawy marżowości w elektrowniach węglowych z opóźnieniem kilku kwartałów, ale sytuacja jest mocno zmienna. Przyznaje, że istnieje coraz większe ryzyko podatków od „nadmiarowych” zysków, jednak, jeśli takowe się pojawią, dotknąć mogą przede wszystkim Orlen, bo wzrost wartości ropy i gazu oraz marż rafineryjnych jest tu istotniejszy.

– Dodatkowym argumentem są wypowiedzi europejskich polityków sygnalizujących potrzebę ograniczania kosztów energii – m.in. poprzez mrożenie cen gazu czy reformę systemu ETS – mówi nasz rozmówca, który dodaje, że wzrostu cen energii w Polsce możemy się spodziewać, ale trudno obecnie kalkulować, o ile.

Jak mówi z kolei Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, już teraz obserwujemy ucieczkę spółek w stronę węgla, który jest o ok. 30–40 proc. tańszy względem cen gazu. – Przemysł energochłonny będzie się tutaj przestawiał na węgiel – dodaje. Nasz rozmówca wskazuje, że Goldman Sachs podwyższył ceny nie tylko w tym roku, ale także na kolejne lata. Nawet jeśli wojna zakończy się w miarę szybko, spadek cen ropy będzie stopniowy. – Może się ona utrzymywać na poziomie 80–90 dol. za baryłkę. To przełoży się na ceny gazu, dlatego też ta perspektywa dla węgla w energetyce i przemyśle być może otwiera się na dłużej niż tylko na kilka miesięcy – kończy analityk.