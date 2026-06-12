Rząd Donalda Tuska wprowadził maksymalne ceny paliw w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany atakiem USA i Izraela na Iran. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

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Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek 13-15 czerwca

benzyna Pb95 – 6,04 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,58 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,40 zł za 1 litr.

Kierowcy muszą zatem liczyć się z podwyżkami cen paliw w weekend względem piątku, kiedy za benzynę Pb95 zapłacą maksymalnie 5,98 zł za litr, za benzynę Pb98 – 6,55 zł, a za olej napędowy – 6,37 zł.

Wtorek, 31 marca, był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Ropa mocno tanieje. Możliwe porozumienie USA z Iranem

W piątek ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadają w reakcji na zapewnienie prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że porozumienie z Iranem jest bliskie. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 85,97 dol. – niżej o 1,97 proc. Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 88,50 dol. za baryłkę, w dół o 2,08 proc. po czwartkowym zamknięciu sesji na najniższym poziomie od 2 miesięcy.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a USA – blokadę irańskich portów. Teheran nie potwierdził jednak oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu „nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią".