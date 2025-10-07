Reklama

Rząd chce uproszczenia rachunków za prąd

Ministerstwo Energii ponownie zaproponuje uproszczenie rachunków za prąd dla gospodarstw domowych - wynika z wpisu resortu do wykazu prac legislacyjnych rządu. Poprzednia ustawa dotycząca deregulacji energetyki, ułatwień dla OZE oraz uproszczenia rachunków za prąd, została zawetowana przez prezydenta.

Publikacja: 07.10.2025 16:20

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

„Celem projektowanych rozwiązań deregulacyjnych jest przede wszystkim usprawnienie kontaktu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem energetycznym oraz wprowadzenie dalszych ułatwień dla rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii i optymalizacji wykorzystania sieci elektroenergetycznych” – napisano we wpisie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Poprzednie przepisy w tym zakresie znajdowały się w ustawie zawetowanej w sierpniu przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Trzy uproszczenia 

Nowy projekt ustawy zakłada uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych, zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji prowadzonej pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, odbiorcami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami na formę elektroniczną oraz optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej poprzez rozszerzenie formuły cable poolingu (współdzielenie sieci poprzez różne źródła OZE) o możliwość wykorzystania magazynów energii. „Rozwiązanie to pozwoli nie tylko na efektywniejsze wykorzystanie istniejących mocy przyłączeniowych, ale również pozwoli na rozwój nowych inwestycji OZE bez konieczności budowy dodatkowej infrastruktury sieciowej. Dodatkowo dzięki możliwości łączenia różnych technologii, np. fotowoltaiki i energetyki wiatrowej z magazynami energii, rozwiązanie pozwoli na lepsze zarządzanie nadwyżkami energii, poprawi (spłaszczy) profile generacji energii w punktach przyłączenia instalacji wytwórczych OZE. Tym samym zwiększy bezpieczeństwo pracy sieci, zwiększy efektywność jej wykorzystania i poprawi zarządzanie mocą przyłączeniową” – czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Kolejne liberalizacje

Zdaniem resortu energii, konsekwencją wprowadzonych rozwiązań powinno być poprawienie warunków dla przebudowy rynku detalicznego energii elektrycznej, a także warunków dla realizacji ambitnych celów unijnych w zakresie miksu energetycznego i ułatwienie przedsiębiorcom osiągnięcia neutralności klimatycznej i zaspokojenia ich potrzeb energetycznych. Dodatkowo w obszarze liberalizacji rozliczeń za ciepło dostarczone bezpośrednio do przemysłu, Ministerstwo Energii chce odstąpienia od obowiązku stosowania taryfy dla ciepła, w przypadku gdy ciepło jest dostarczane wyłącznie na potrzeby technologiczne bez przekazywania go na użytek gospodarstw domowych.

Projekt ma też przewidywać odstąpienie od obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, jeżeli ciepło jest przekazywane do przedsiębiorstwa przemysłowego z nowo budowanego źródła.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to czwarty kwartał 2025 r.

Źródło: rp.pl

Energetyka Ceny energii Energetyka zawodowa

