Bon energetyczny sparaliżuje pomoc społeczną? Resort rodziny alarmuje

Projekt ustawy o mrożeniu cen energii nadal nie zyskał akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów i nie znalazł się w porządku obrad rządu na ostatnie posiedzenie rządu w tym miesiącu zaplanowane na 30 kwietnia. W Rządowym Centrum Legislacji publikowane są wciąż spływające do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uwagi. Drugą partię uwag przesłało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Reklama

Przepis skreślono, ale nie wszędzie

Zgodnie z projektem ustawy o bonie energetycznym minister właściwy do spraw rodziny dostosuje system teleinformatyczny na potrzeby rozpatrywania wniosków o wypłatę bonu energetycznego w zakresie weryfikacji danych finansowych osób ubiegających się o bon energetyczny, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z projektem ustawy, wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Co prawda w ślad za sugestią resortu rodziny, z projektu ustawy skreślono przepisy, które w jego pierwotnej wersji umożliwiały wnioskodawcom ubieganie się o bon energetyczny drogą elektroniczną, to jednak w dalszym ciągu wynika z niego konieczność weryfikacji dochodu w systemach Ministra Finansów przy wykorzystaniu usług elektronicznych.

– Mając na uwadze powyższe, art. 30 projektu ustawy jest bezprzedmiotowy, ponieważ system, do którego odwołuje się art. 30 ustawy, tj. system, o którym mowa w art. 23 ust. 6a ustawy o świadczeniach rodzinnych, to platforma umożliwiająca ubieganie się (składanie wniosków) o świadczenia rodzinne drogą elektroniczną. Co również istotne, jest to system, który w żaden sposób nie służy do ustalania danych finansowych z Ministerstwem Finansów, a co za tym idzie nałożenie obowiązku modyfikacji tego systemu jest bezzasadne z punktu widzenia celów ustawy – wskazuje dr Sebastian Gajewski wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej podpisany pod treścią uwag.