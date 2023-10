Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Komisję, Włochy i Grecja miały w omawianym okresie najwyższe ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym odpowiednio 158 i 157 euro za MWh. Irlandia była niewiele tańszym rynkiem z ceną 156 euro. Najniższe ceny rzędu 68 euro odnotowano w tym okresie w Szwecji. W Polsce – zgodnie z szacunkami Komisji – była to cena rzędu ok. 130 euro.

Hurtowe ceny energii w Europie w I kw. 2023 r. Komisja Europejska/Rzeczpospolita

Komisja zaprezentowała także ceny energii dla gospodarstw domowych w I kwartale 2023 r., ale ujmując stolice krajów członkowskich. Warszawa w tym zestawieniu ulokowała się na 18 miejscu (ok. 23 euro za MWh). Najdroższe ceny prądu odnotowano w Rzymie, Berlinie i Dublinie (ok. 50 euro za MWh). Najtańszy prąd zaś mieli mieszkańcy Budapesztu (blisko 10 euro za MWh).

Ceny energii w w stolicach europejskich dla gospodarstw domowych w I kw. 2023 r. Komisja Europejska/Rzeczpospolita

Ceny energii po kryzysie energetycznym, normują się. Spadek cen prądu widać także na Towarowej Giełdzie Energii. Na rynku terminowym (wciąż najważniejszym do ustalenia ceny energii na rok kolejny) średnia cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła we wrześniu 2023 r. 629,20 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,10 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br. To także znaczący spadek rok do roku, bo we wrześniu 2022 r., a w okresie cenowego apogeum średnia wartość energii z dostawą na rok 2023 r. wyniosła aż 1,781 zł za MWh.