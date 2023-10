Warunki obniżki cen prądu mogą naruszać przepisy o ochronie danych osobowych

Dalej czytamy, że do zapewnienia dobrowolności, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza, że istnieje nierównowaga między administratorem danych a klientem. „Dlatego jest mało prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę wyrażono dobrowolnie we wszystkich przypadkach” – podkreślono w liście w związku z warunkami obniżki cen prądu.

Zgody nie uważa się bowiem za dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić z osobna na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że w danym przypadku byłoby to stosowne, lub jeżeli od zgody uzależnione jest wykonanie umowy - w tym świadczenie usługi - niezależnie, że do jej wykonania zgoda nie jest niezbędna. „Jeżeli zgoda nie spełnia warunków określonych w przepisach o ochronie danych osobowych jest nieważna, a administrator jest narażony na postawienie zarzutu naruszenia tych przepisów” – mówi wprost prezes urzędu odwołują się do treści rozporządzenia.

Jak czytamy dalej w piśmie, ustawodawca powinien tak konstruować przepisy, aby uwzględniać także wymogi wynikające z innych aktów prawa, na co wielokrotnie UODO zwracało uwagę projektodawcom. „Organ nadzorczy wielokrotnie wskazywał w korespondencji z Ministerstwem Klimatu i Środowiska dotyczącej zmian w ustawie Prawo energetyczne na ryzyka przyjmowania określonych rozwiązań, w szczególności w przypadku budowania rejestrów publicznych.” – czytamy dalej.

Co może zrobić UODO w tej sprawie? Poza opiniowaniem niewiele. Urząd nie posiada inicjatywy ustawodawczej i nie może podjąć działań legislacyjnych w tej sprawie. „Ekspercka rola urzędu w rekomendowaniu rozwiązań uwzględniających europejskie przepisy o ochronie danych osobowych przy budowaniu określonych norm prawnych może być tylko wówczas realizowana, jeśli nie będzie pomijany w procesie ich tworzenia” – podkreśla urząd i odsyła do resortu, które było autorem rozporządzenia.

O stanowisko zapytaliśmy MKiŚ i jak tylko zostanie ono nam przekazane, opublikujemy je.