Państwowe koncerny naftowe, w tym Sinopec i CNOOC, planują w latach 2025–2026 dodać co najmniej 169 mln baryłek pojemności magazynowej w 11 lokalizacjach – podają chińskie media, raporty rządowe oraz strony internetowe spółek. Po ukończeniu nowych inwestycji Chiny będą mogły zgromadzić zapasy odpowiadające dwóm tygodniom netto importu ropy, co, biorąc pod uwagę, że Chiny są największym importerem ropy na świecie, stanowi istotny wolumen – informuje Reuters.
Według szacunków S&P Global Commodity Insights, tylko w 2025 r. Chiny gromadziły średnio 530 tys. baryłek dziennie, co pomaga wchłaniać nadwyżki globalnej podaży i wspierać ceny ropy – zwłaszcza w sytuacji, gdy grupa OPEC+ stopniowo wycofuje się z ograniczeń produkcji. Handlowcy i analitycy przewidują, że zakupy – napędzane cenami poniżej 70 dol. za baryłkę – będą kontynuowane co najmniej do końca I kwartału 2026 r.
Chińska gospodarka, silnie uzależniona od importowanej ropy transportowanej głównie tankowcami, jest przez to strategicznie narażona. Pekin próbuje tę słabość ograniczać poprzez rozbudowę magazynów, dywersyfikację źródeł importu oraz utrzymanie krajowego wydobycia. Jednocześnie Chiny dynamicznie rozwijają energetykę odnawialną i elektryfikują transport, co powoduje spadek popytu na benzynę i olej napędowy – a szczyt zużycia ropy ma przypaść na 2027 r.
Według badań Reutera, pojemność magazynów ropy naftowej zaplanowana na 2025 i 2026 r. niemal dorównuje 180–190 mln baryłek, jakie – według firm analitycznych Vortexa i Kpler – dodano w ciągu poprzednich pięciu lat.
Ze względu na tajemnicę państwową lista projektów może być jednak niepełna, a status niektórych inwestycji może ulec zmianie.
Pierwszy strategiczny magazyn ropy Chiny zbudowały w 2006 r. Od końca 2023 r., jak podają źródła branżowe, Pekin po cichu nakazuje państwowym firmom gromadzenie ropy. Chińskie rezerwy obejmują państwowe magazyny Strategicznej Rezerwy Naftowej (SPR) zbudowane przed 2019 r. oraz nowsze magazyny określane jako „rezerwy komercyjne”.
W prowincji Shaanxi powstają dwa magazyny o łącznej pojemności 11 mln baryłek, określane przez lokalne władze jako część rezerw państwowych. Inny obiekt – magazyn Sinopecu na wyspie Hainan o pojemności 20 mln baryłek – został w lutym opisany w mediach państwowych jako jednocześnie magazyn komercyjny i element rezerw narodowych.
Według danych Kpler, łączna ilość ropy w chińskich magazynach – zarówno państwowych, jak i komercyjnych – wynosiła na początku września 799 mln baryłek, czyli o 109 mln więcej niż na początku 2023 r. Z kolei Vortexa szacuje, że zapasy kontrolowane przez państwowe firmy (wraz z rafineriami) wynosiły 735 mln baryłek, co oznacza wzrost o 73 mln baryłek w tym samym okresie.
