Wniosek trafił do wojewody pomorskiej, a spółka tłumaczy, że projekt Wstępnych Robót Budowlanych obejmuje przygotowanie terenu pod budowę elektrowni jądrowej oraz niezbędnej dla niej infrastruktury, w tym części lądowej kanałów odpowiadających za chłodzenie obiektu.

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– Są to prace, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być realizowane bez uzyskiwania odrębnego zezwolenia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) – tłumaczy spółka.

Pierwsze prace budowlane za rok

Oznacza to, że pierwsze prace budowlane mogą ruszyć już w przyszłym roku po otrzymaniu pozytywnej decyzji wojewody. Takie plany przedstawiał wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Nie będą to jednak prace przy tzw. wyspie jądrowej, a przy infrastrukturze, budynkach towarzyszących. Tu wymagana jest zgoda PAA. Tę PEJ ma otrzymać w 2028 r. Wówczas tzw. wylanie pierwszego betonu jądrowego, a więc pod samą konstrukcję elektrowni ma nastąpić w IV kw. 2028 r.

Jak tłumaczy PEJ, w ramach tego etapu wykonane zostaną m.in. prace ziemne związane z przygotowaniem miejsca, gdzie w przyszłości staną trzy reaktory AP1000. Obejmują one m.in. wykonanie głębokich wykopów, zabezpieczenie ich ścian oraz zastosowanie rozwiązań chroniących wykopy przed napływem wód gruntowych.

Projekt WRB przewiduje również budowę zbiornika retencyjnego, który będzie służył do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, a także wykonanie dróg wewnętrznych oraz specjalnych komór startowych dla maszyny drążącej TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

Zakres prac – jak poinformowała spółka – obejmuje także budowę lądowej części systemu wody cyrkulacyjnej (rurociągów poboru i zrzutu wody wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni). Wcześniej system ten został sklasyfikowany przez prezesa PAA jako niemający istotnego znaczenia ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną. W związku z tym jego budowa może być realizowana w ramach WRB dla części „niejądrowej”, jeszcze przed uzyskaniem zezwoleń wymaganych dla zasadniczych obiektów elektrowni.

PEJ podkreśla, że prace w ramach WRB mają charakter przygotowawczy i infrastrukturalny. Ich celem jest odpowiednie przygotowanie terenu oraz stworzenie warunków do rozpoczęcia właściwej budowy elektrowni jądrowej w kolejnych etapach projektu.

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Wcześniejsze rozpoczęcie prac przy elektrowni

Termin WRB wprowadzono do polskiego prawa nowelizacją ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. Celem tych przepisów było usprawnienie realizacji budowy obiektów energetyki jądrowej, w tym pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, poprzez umożliwienie prowadzenia określonych prac budowlanych przed główną fazą realizacji inwestycji.

Zdaniem prezesa PEJ Marka Woszczyka wniosek o Wstępne Roboty Budowlane, z punktu widzenia harmonogramu, „pozwala wcześniej rozpocząć część prac podstawowych, niezwiązanych bezpośrednio z częścią jądrową elektrowni”.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą – konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni – budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse – ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne – w 2037 i 2038 r.