Wizualizacja elektrowni z reaktorem BWRX-300
Bartosz Fijałkowski, wiceprezes OSGE, przyznał, że spółka przygotowuje inwestycje w małe reaktory modułowe SMR w trzech miastach – Stawach Monowskich koło Oświęcimia, Stalowej Woli oraz Włocławku. Dla wszystkich lokalizacji uzyskała już decyzje zasadnicze. Na początku 2027 r. OSGE chce rozpocząć badania lokalizacyjne i środowiskowe, w miarę możliwości w co najmniej dwóch miejscach równocześnie.
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Spółka na ten moment nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, w której z tych lokalizacji powstanie pierwszy reaktor. Za Włocławkiem przemawia bliskość zakładów Anwil, a za Stawami Monowskimi – sąsiedztwo zakładów Synthosa. Stalowa Wola jest z kolei strategiczną lokalizacją i ma duże zapotrzebowanie na energię.
Bartosz Fijałkowski w rozmowie z Portalem Samorządowym przyznał, że uruchomienie pierwszego reaktora BWRX-300 w 2032 r. nadal jest realne, jednak termin zależy m.in. od tego, jak będzie przebiegało licencjonowanie technologii w Polsce oraz jakie będą postępy budowy pierwszej takiej jednostki w Kanadzie, gdzie inwestor już spodziewa się opóźnienia.
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Według analiz OSGE podczas budowy jednej elektrowni zatrudnienie może znaleźć od 2 do 3 tys. osób. Po uruchomieniu czterech bloków do obsługi reaktorów potrzeba byłoby około 300 pracowników, a do utrzymania infrastruktury – kolejnych 500. Spółka szacuje, że w samym Włocławku z działalnością elektrowni mogłoby być bezpośrednio związane powstanie od 800 do 1000 miejsc pracy.
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