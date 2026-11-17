HERCA (Stowarzyszenie Szefów Europejskich Organów Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa), WENRA (Stowarzyszenie Zachodnioeuropejskich Regulatorów Energii Jądrowej) oraz NORA (Nordyckie Stowarzyszenie Szefów Organów Ochrony Radiologicznej) zaapelowały do Rosji o zaprzestanie ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, – informuje agencja Reutera. Reprezentują one łącznie 38 krajów, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę i Japonię.

Reklama Reklama

Rosyjskie drony uderzają coraz mocniej. Rośnie ryzyko awarii jądrowej

„Razem wyrażamy głębokie zaniepokojenie rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jądrowego wynikającymi z wojny Rosji z Ukrainą i trwających (rosyjskich – red.) ataków na infrastrukturę energetyczną tego kraju” – napisali regulatorzy we wspólnym oświadczeniu.

Może to doprowadzić do radioaktywnych emisji do atmosfery, jak miało to miejsce podczas katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku, uważanej za najstraszniejszą awarię w historii cywilnej energetyki jądrowej. Jod-131, cez-134 i cez-137 rozprzestrzeniły się wtedy na części Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz północnej i środkowej Europy, w tym Polski.

Czytaj więcej Atom Czarnobyl znów groźny. Nowy sarkofag utracił główną funkcję Gigantyczna betonowa arka, która przez sto lat miała chronić świat przed wydostaniem się promieniowania ze zniszczonego w 1986 r reaktora elektrown...

Elektrownie atomowe bez prądu? Eksperci ostrzegają przed katastrofą

Przewodniczący HERCA i NORA, Per Strand, zauważył, że rosyjskie ataki stały się w ostatnich tygodniach jeszcze bardziej śmiercionośne, szczególnie ze względu na użycie dronów z potężniejszymi głowicami i większą precyzją namierzania.

„Ze względu na tę nową rosyjską taktykę jasne jest, że największe ryzyko awarii jądrowej wystąpi tej zimy” – zauważył Per Strand. Według niego najgorszym scenariuszem byłoby wyłączenie ukraińskiej sieci elektroenergetycznej w całym kraju, co jednocześnie wpłynęłoby na dziewięć działających ukraińskich reaktorów jądrowych.

„Jednoczesna awaria dziewięciu reaktorów, z możliwością wycieku substancji radioaktywnych, stworzyłaby bardzo poważną sytuację” – ostrzega Strand.

Podkreśla, że można by tego uniknąć, podejmując działania już teraz i wywierając presję na Rosję, aby zaprzestała ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W przeciwnym razie kraje europejskie muszą współpracować, aby zapewnić gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych i poradzić sobie z ewentualnymi skutkami awarii jądrowej.