Renesans atomu zagrożony. Pilnie potrzebne nowe złoża uranu

Zapowiedzi o powrocie do energetyki jądrowej mogą prowadzić do poważnego niedoboru uranu. Choć światowy popyt na ten surowiec gwałtownie wzrośnie, jego wydobycie równie gwałtownie spada.

Publikacja: 11.09.2025 11:48

Szyb w kopalni uranu należącej do Geam, oddziału spółki górniczej Diamo S.P., w miejscowości Rozna w Czechach

Foto: Vladimir Weiss/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Światowe Stowarzyszenie Jądrowe (World Nuclear Association) poinformowało, że zapotrzebowanie na uran wzrośnie o jedną trzecią do 86 tys. ton w 2030 r., a za kolejne 10 lat – do 150 tys. ton. Mimo to wydobycie tego surowca w istniejących kopalniach zmniejszy się w latach 30. aż  o połowę. Dostępne złoża powoli się wyczerpują, co stworzy znaczną lukę, która może zagrozić renesansowi energetyki jądrowej.

Złoża uranu są, ale brakuje nowych kopalń

Stowarzyszenie branżowe zaapelowało do producentów o zapewnienie inwestycji w poszukiwania i wydobycie z nowych, ale i nieczynnych kopalń, aby zapobiec kryzysowi podaży. „W obliczu wyczerpywania się zasobów istniejących kopalń w ciągu najbliższej dekady, potrzeba nowych dostaw uranu pierwotnego staje się jeszcze bardziej paląca” – pisało Światowe Stowarzyszenie Jądrowe. W opinii ekspertów tej organizacji złoża są, ale trzeba podjąć decyzje inwestycyjne, aby je uruchomić. „Aby sprostać prognozowanemu wzrostowi energetyki jądrowej do 2040 r., zasoby te muszą zostać włączone do produkcji” – czytamy.

Energia jądrowa na powrót cieszy się zainteresowaniem, ponieważ rządy dążą do niezależności energetycznej w związku z konfliktem na Ukrainie i rezygnacją z rosyjskich dostaw ropy i gazu. Giganci technologiczni również interesują się energią jądrową, ponieważ wykorzystują ją do budowy energochłonnych centrów danych sztucznej inteligencji, postrzegając ją jako czystszą alternatywę dla paliw kopalnych, dodał FT.

W półtorej dekady moc siłowni jądrowych się podwoi 

Ostatnie ograniczenia produkcji dokonane przez głównych dostawców Kazatomprom i Cameco zaostrzyły obawy dotyczące zaopatrzenia.

Przewiduje się, że globalna moc siłowni jądrowych niemal się podwoi do 746 GW do 2040 r., głównie dzięki nowym reaktorom w Chinach i Indiach. Nowe inwestycje w atom zapowiadają także Europejczycy. Poza Francją, w atom chcą zainwestować Holendrzy, Szwedzi, Czesi, Słoweńcy, Rumuni, no i oczywiście Polska.

Źródło: rp.pl

Energetyka Energia atomowa uran

Złoża uranu są, ale brakuje nowych kopalń

e-Wydanie