Światowe Stowarzyszenie Jądrowe (World Nuclear Association) poinformowało, że zapotrzebowanie na uran wzrośnie o jedną trzecią do 86 tys. ton w 2030 r., a za kolejne 10 lat – do 150 tys. ton. Mimo to wydobycie tego surowca w istniejących kopalniach zmniejszy się w latach 30. aż o połowę. Dostępne złoża powoli się wyczerpują, co stworzy znaczną lukę, która może zagrozić renesansowi energetyki jądrowej.
Stowarzyszenie branżowe zaapelowało do producentów o zapewnienie inwestycji w poszukiwania i wydobycie z nowych, ale i nieczynnych kopalń, aby zapobiec kryzysowi podaży. „W obliczu wyczerpywania się zasobów istniejących kopalń w ciągu najbliższej dekady, potrzeba nowych dostaw uranu pierwotnego staje się jeszcze bardziej paląca” – pisało Światowe Stowarzyszenie Jądrowe. W opinii ekspertów tej organizacji złoża są, ale trzeba podjąć decyzje inwestycyjne, aby je uruchomić. „Aby sprostać prognozowanemu wzrostowi energetyki jądrowej do 2040 r., zasoby te muszą zostać włączone do produkcji” – czytamy.
Energia jądrowa na powrót cieszy się zainteresowaniem, ponieważ rządy dążą do niezależności energetycznej w związku z konfliktem na Ukrainie i rezygnacją z rosyjskich dostaw ropy i gazu. Giganci technologiczni również interesują się energią jądrową, ponieważ wykorzystują ją do budowy energochłonnych centrów danych sztucznej inteligencji, postrzegając ją jako czystszą alternatywę dla paliw kopalnych, dodał FT.
Ostatnie ograniczenia produkcji dokonane przez głównych dostawców Kazatomprom i Cameco zaostrzyły obawy dotyczące zaopatrzenia.
Przewiduje się, że globalna moc siłowni jądrowych niemal się podwoi do 746 GW do 2040 r., głównie dzięki nowym reaktorom w Chinach i Indiach. Nowe inwestycje w atom zapowiadają także Europejczycy. Poza Francją, w atom chcą zainwestować Holendrzy, Szwedzi, Czesi, Słoweńcy, Rumuni, no i oczywiście Polska.
