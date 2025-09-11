Światowe Stowarzyszenie Jądrowe (World Nuclear Association) poinformowało, że zapotrzebowanie na uran wzrośnie o jedną trzecią do 86 tys. ton w 2030 r., a za kolejne 10 lat – do 150 tys. ton. Mimo to wydobycie tego surowca w istniejących kopalniach zmniejszy się w latach 30. aż o połowę. Dostępne złoża powoli się wyczerpują, co stworzy znaczną lukę, która może zagrozić renesansowi energetyki jądrowej.

Złoża uranu są, ale brakuje nowych kopalń

Stowarzyszenie branżowe zaapelowało do producentów o zapewnienie inwestycji w poszukiwania i wydobycie z nowych, ale i nieczynnych kopalń, aby zapobiec kryzysowi podaży. „W obliczu wyczerpywania się zasobów istniejących kopalń w ciągu najbliższej dekady, potrzeba nowych dostaw uranu pierwotnego staje się jeszcze bardziej paląca” – pisało Światowe Stowarzyszenie Jądrowe. W opinii ekspertów tej organizacji złoża są, ale trzeba podjąć decyzje inwestycyjne, aby je uruchomić. „Aby sprostać prognozowanemu wzrostowi energetyki jądrowej do 2040 r., zasoby te muszą zostać włączone do produkcji” – czytamy.

Energia jądrowa na powrót cieszy się zainteresowaniem, ponieważ rządy dążą do niezależności energetycznej w związku z konfliktem na Ukrainie i rezygnacją z rosyjskich dostaw ropy i gazu. Giganci technologiczni również interesują się energią jądrową, ponieważ wykorzystują ją do budowy energochłonnych centrów danych sztucznej inteligencji, postrzegając ją jako czystszą alternatywę dla paliw kopalnych, dodał FT.