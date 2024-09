Kto kupuje najwięcej uranu z Rosji? Jeden kraj Unii na czele

- Decydując o ewentualnych ograniczeniach w eksporcie surowców strategicznych, Rosja nie zrobi nic na swoją szkodę – zapewniał w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieniądze, które Rosatom przekazuje Turcji na budowę elektrowni jądrowej Akkuyu, największej rosyjsko-tureckiej inwestycji, zostały skonfiskowane. Rosjanie oskarżają o to Amerykanów.

- Po pierwsze musimy zareagować na, powiedziałbym, już nie nieprzyjazne, ale wręcz bandyckie działania przeciwko nam – wyjaśnił Pieskow.

Dodał, że władze będą ostrożnie podejmować decyzje w sprawie ewentualnych ograniczeń w eksporcie surowców strategicznych.

- Oczywiście wszystkie te decyzje zostaną podjęte bardzo, bardzo ostrożnie, ponieważ rynek jest dostatecznie konkurencyjny i bezlitosny. Jeśli raz straci się na nim pozycje, trzeba będzie dziesięcioleci, aby je ponownie zdobyć – wyjaśnił kremlowski urzędnik.

Kto ma uran na świecie?

Najwięcej uranu na świecie posiada Australia (28 proc. globalnych zasobów), ale to Kazachstan zaspokaja 43 proc. światowych potrzeb. Rosja jest szósta jeżeli chodzi o wielkość wydobycia uranu. Wśród dziesięciu największych kopalni uranowych nie ma ani jednej rosyjskiej (na czele jest Cygar Lake z koncernu Camerco/Orano z Kanady - 14 proc. światowego rynku w 2022 r). Wśród 10 największy producentów należące do Rosatomu Uranium One jest na piątej pozycji (9 proc. rynku), a ARMZ na 9 pozycji z 5-procentowym udziałem w globalnym rynku. Rosatom ma natomiast duże moce wzbogacania tego pierwiastka. Swoje złoża uranu Amerykanie też posiadają (1 proc. światowych zasobów, dwa razy więcej ma np. Ukraina), jednak w 2013 r zamknęli ostatnie zakłady wzbogacani uranu, bo bardziej opłacało się surowiec importować.