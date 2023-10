Francja zaostrza ton w energetycznej rozgrywce z Niemcami. Polska może zyskać

„Komentarz Macrona stanowić może w rzeczywistości groźbę, że jeśli nie będzie decyzji Paryż będzie działać samodzielnie, jeśli reformy UE w zakresie energii elektrycznej nie dadzą Francji tego, czego chce, a mianowicie cen energii odzwierciedlających przewagę konkurencyjną jej floty jądrowej” – wskazuje Reuters powołując się na dwa źródła zbliżone do rządu w Paryżu.

Czytaj więcej Atom Polski atom przyspiesza. Kolejne decyzje jeszcze przed wyborami? Polski atom w technologii amerykańskiej przyspiesza. Po decyzji środowiskowej, czas teraz na decyzję lokalizacyjną, a po umowie o powołaniu konsorcjum, które będzie budować elektrownie jądrową na Pomorzu, trwa wyczekiwanie na umowę o projektowaniu elektrowni. Kolejnych decyzji można spodziewać się jeszcze przed wyborami, także tych dotyczących zgody Brukseli na pomoc publiczną dla finansowania elektrowni jądrowej.

Polska może zyskać

Francja i inne kraje wciąż próbują znaleźć kompromis w sprawie reformy UE przed spotkaniem ministrów energii UE 17 października. Francja – wspierana przez Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, Słowację i Słowenię – przedstawiła we wtorek propozycję, która odpiera próby niektórych krajów wprowadzenia bardziej rygorystycznych kontroli przyszłej pomocy państwa dla elektrowni. Poza większą swobodą przy konstrukcji modelu finansowania polskiego atomu, ta regulacja pozwalałby także na wydłużenie do 3 lat rynku mocy dla starszych polskich elektrowni węglowych przez co mogłyby one działać dłużej. Na etapie prac Parlamentu Europejskiego ten postulat przepadł, a ostatnią szasną są rozmowy na Radzie UE.

Czytaj więcej Elektroenergetyka Elektrownie muszą poczekać na polityków. Unijny impas trwa Krajom Unii Europejskiej ponownie nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie reformy europejskiego rynku energii elektrycznej, w tym wydłużenia pomocy publicznej dla polskich elektrowni węglowych. Niemcy i Francja nadal nie porozumiały się w kwestii wspierania elektrowni jądrowych.

W przypadku atomu, francuska propozycja byłaby Warszawie na rękę. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska pytana pod koniec września o model finansowania elektrowni (a więc o tę drugą kwestię będącą przedmiotem rozmów z KE), powiedziała, że rozmowy trwają, ale nie dopięto jeszcze wszystkich szczegółów. „Dotychczas w kwestii finansowania podjęto uchwałę rządu ws. dokapitalizowania PEJ na okres przejściowy. Z ministrem Czetwertyńskim [wiceminister klimatu i środowiska -red.] byliśmy w w Brukseli, gdzie rozpoczęliśmy nieformalny proces konsultacji systemu wsparcia dla pierwszej elektrowni jądrowej. Chcemy, aby proces ten zakończył się do końca przyszłego roku” - powiedziała.

– Jeszcze przed wyborami chcemy złożyć wniosek prenotyfikacyjny dot. pomocy publicznej i finansowania dla naszego projektu jądrowego jeszcze przed wyborami. Chcemy, aby energia z atomu była dostępna po cenie akceptowalnej dla odbiorców indywidulanych i firm. Ma ona pracować w podstawie systemu energetycznego. Proces wyboru modelu finansowania chcemy zakończyć do końca przyszłego roku – powiedziała pod koniec września.