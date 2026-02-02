Aktualizacja: 02.02.2026 18:56 Publikacja: 02.02.2026 16:59
Katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował w poniedziałek dane za ostatni miesiąc ub. roku, co pozwoliło zsumować dane za cały 2025 r. Wynika z nich, że wydobycie ogółem w polskich kopalniach węgla kamiennego wyniosło 42,8 mln ton, a sprzedaż sięgnęła 40,2 mln ton. Rok wcześniej wydobycie wynosiło niemal 44 mln ton, a sprzedaż 42,5 mln ton.
W samym grudniu 2025 r. wydobycie było istotnie niższe niż w listopadzie i wyniosło 3,3 mln ton w grudniu wobec 4,1 mln ton w listopadzie. Wzrosła sprzedaż do 4,1 mln ton w grudniu, przy niespełna 4 mln ton w listopadzie. Dzięki wzrostowi sprzedaży w ostatnim miesiącu ub. roku nieco spadł poziom kopalnianych zwałów miesiąc do miesiąca z 5,4 mln ton do 4,6 mln ton.
Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec grudnia ub. roku 71,4 tys. osób, podczas gdy na koniec grudnia 2024 r. w sektorze zatrudnionych było 74,1 tys. osób.
Z cen wynika, że tendencja jest nadal spadkowa. Wobec grudnia 2024 r. węgiel dla energetyki był w grudniu 2025 r. tańszy o 26,7 proc., a węgiel dla ciepłownictwa – o 23,6 proc.
