Wydobywamy coraz mniej węgla. Spada popyt, a ceny nurkują

Polskie kopalnie w ubiegłym roku wydobyły 42,8 mln ton węgla kamiennego, o 1,2 mln ton mniej niż w 2024 r. – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż wyniosła 40,2 mln ton, o 2,3 mln ton mniej rok do roku.

Publikacja: 02.02.2026 16:59

Wydobywamy coraz mniej węgla. Spada popyt, a ceny nurkują

Foto: AdobeStock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były zmiany w wydobyciu węgla w polskich kopalniach w 2025 roku?
  • Jakie trendy zaobserwowano w poziomie zapasów węgla na koniec roku?
  • Jak kształtowały się ceny węgla dla energetyki i ciepłownictwa w 2025 roku?

Katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował w poniedziałek dane za ostatni miesiąc ub. roku, co pozwoliło zsumować dane za cały 2025 r. Wynika z nich, że wydobycie ogółem w polskich kopalniach węgla kamiennego wyniosło 42,8 mln ton, a sprzedaż sięgnęła 40,2 mln ton. Rok wcześniej wydobycie wynosiło niemal 44 mln ton, a sprzedaż 42,5 mln ton.

Coraz mniej węgla 

W samym grudniu 2025 r. wydobycie było istotnie niższe niż w listopadzie i wyniosło 3,3 mln ton w grudniu wobec 4,1 mln ton w listopadzie. Wzrosła sprzedaż do 4,1 mln ton w grudniu, przy niespełna 4 mln ton w listopadzie. Dzięki wzrostowi sprzedaży w ostatnim miesiącu ub. roku nieco spadł poziom kopalnianych zwałów miesiąc do miesiąca z 5,4 mln ton do 4,6 mln ton.

Czytaj więcej

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (2P) oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Marian Zm
Węgiel
W cieniu awantury o wizytę marszałka Sejmu, rozmowy w JSW postępują

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec grudnia ub. roku 71,4 tys. osób, podczas gdy na koniec grudnia 2024 r. w sektorze zatrudnionych było 74,1 tys. osób.

Cena węgla dla energetyki mocno w dół

Z cen wynika, że tendencja jest nadal spadkowa. Wobec grudnia 2024 r. węgiel dla energetyki był w grudniu 2025 r. tańszy o 26,7 proc., a węgiel dla ciepłownictwa – o 23,6 proc.

Źródło: rp.pl

Energetyka Energetyka zawodowa Górnictwo
