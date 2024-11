węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: węgiel kostka);

dla węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: węgiel orzech);

węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: węgiel groszek).

Aktywiści się cieszą, górnicy martwią

Przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych pozytywnie ocenił na portalu „X” Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.– To duży sukces nowego rządu w walce o czyste powietrze. Podnoszenie norm jakości węgla rozłożono w czasie do 2031 r. Wtedy do gospodarstw domowych trafi jedynie ten węgiel, który pozwala na osiągnięcie standardów ekoprojektu, ale pierwsze efekty będą już w 2025, np. zmniejszenie dopuszczalnej zawartości popiołu oznacza mniej pyłu w powietrzu – napisał Andrzej Guła.

Spółki górnicze krytykowały to rozporządzenie od samego początku. Zdaniem Polskiej Grupy Górniczej, która opiniowała projekt jeszcze w czerwcu rozporządzenie spowoduje negatywne skutki finansowe, produkcyjne i organizacyjne dla spółki. - Powstanie konieczność kruszenia węgla opalowego i skierowania go do sektora energetyki zawodowej w znacznie niższej cenie, przy czym prognozowany popyt na węgiel ze strony tego sektora również ulega znacznemu zmniejszeniu. W związku z powyższym, diagnozujemy duże problemy po stronie sprzedaży produkowanego przez kopalnie PGG węgla w zakresie przewidzianym umowy społeczny zawarta w 2021 r. - podkreślało PGG.