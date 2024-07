Do przedstawicieli związków zawodowych w kopalniach trafiło pismo od władz Polskiej Grupy Górniczej z datą 24 lipca. Mowa w nim o konieczności zwolnień. Zwolnieniami grupowymi ma zostać objętych ogółem 435 pracowników, w tym 291 pracowników dołowych, 73 pracowników administracyjno-biurowych oraz 71 pracowników powierzchni. W przypadku wszystkich tych grup zaproponowano taką samą kolejność i termin przewidywanych zwolnień: jednocześnie, a bieg wypowiedzenia od 1 września 2024 roku. - Konieczność zmniejszenia zatrudnienia w sposób przedstawiony związkom zawodowym w zawiadomieniu z 24 lipca wynika z trudnej sytuacji finansowej Spółki – argumentuje spółka.

Reklama

Temat pochwycił były wiceminister sprawiedliwości z ramienia Solidarnej Polski, Michał Woś. - Kolejna spółka skarbu państwa ze zwolnieniami grupowymi. Blisko pół tysiąca ludzi na bruk- napisał na portalu „X” były wiceminister.

Dodał on pismo jednak okrojone. Poniżej tej już obciętej treści pisma są podane kryteria tychże zwolnień. Proponowane są następujące kryteria doboru pracowników do zwolnienia. - Podstawowe to nabycie uprawnień emerytalnych przed dniem 1 lipca 2024 r. Pomocnicze/dodatkowe to brak wpływu rozwiązania umów z wytypowanymi pracownikami na normalne funkcjonowanie danej jednostki organizacyjnej PGG – czytamy w piśmie, które w całości, nieokrojone widziała redakcja „Rzeczpospolitej”.