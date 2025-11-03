Aktualizacja: 03.11.2025 11:59 Publikacja: 03.11.2025 11:43
Tureckie rafinerie rezygnują z ropy naftowej z Rosji
Foto: Kerem Uzel/Bloomberg
Jedna z największych tureckich rafinerii – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), należąca do azerskiego koncernu SOCAR, kupiła niedawno cztery ładunki ropy naftowej z Iraku, Kazachstanu i innych źródedeł spoza Rosji z dostawą w grudniu, ustaliła agencja Reutera.
Według obliczeń agencji, ładunki te wynoszą od 77 tys. baryłek dziennie do 129 tys. baryłek dziennie, co znacznie zmniejsza udział rosyjskiej ropy w rafinacji firmy. We wrześniu i październiku prawie cała przetworzona ropa STAR – około 210 tys. baryłek dziennie – pochodziła z Rosji.
Podobna zmiana dostawców ma miejsce w innych tureckich rafineriach. Duże zakłady petrochemiczne Tupras również zwiększają zakupy ropy naftowej spoza Rosji, w tym irackiej, podobnej parametrami do rosyjskiej ropy Urals. Według źródeł Reutersa, firma wkrótce całkowicie zaprzestanie rafinacji rosyjskiej ropy, aby utrzymać eksport paliw do Europy bez łamania sankcji. Tupras zdywersyfikował już swoje dostawy, kupując po raz pierwszy brazylijską ropę naftową i spodziewa się drugiej dostawy angolskiej ropy Mostarda na początku listopada.
Według firmy analitycznej Kplera, Turcja ma otrzymać 141 tys. baryłek irackiej ropy dziennie w listopadzie, w porównaniu z 99 tys. baryłek w październiku, przy średnim przerobie około 80 tys. baryłek dziennie w tym roku. Od stycznia do października Turcja importowała około 669 tys. baryłek ropy dziennie, z czego 317 tys. baryłek, czyli 47 proc., pochodziło z Rosji. W ubiegłym roku było to 333 tys. baryłek z 580 tys. wszystkich baryłek importowanych dziennie.
Zakupy rosyjskich kopalin, które wyraźnie wzrosły po agresji Putina na Ukrainę, postawiły Turcję – członka NATO, na niechlubnym podium, obok Chin i Indii, największych klientów rosyjskiej branży naftowej. Unia Europejska, której członkowie kupowali rosyjską ropę przed wojną Putina (24 proc. całego importu ropy Wspólnoty), w czasie wojny zmniejszyli zakupy do 3 proc. Byłyby już zerowe, gdyby nie Węgry i Słowacja (jedyna rafineria należy do węgierskiego MOL) kurczowo trzymające się rosyjskiego surowca.
Według licznika zakupów rosyjskich kopalin bijącego od początku rosyjskiej wojny w fińskim instytucie CREA, Turcy wspomogli wojenną kasę Kremla kwotą 75,51 mld euro (ropa), 11,52 mld euro (węgiel) i 31,52 mld euro (gaz). Łącznie daje to na dzień 31 października ok 118 mld euro – niewiele mniej aniżeli do kasy Kremla dorzuciły Indie (156,42 mld euro).
Reuters zauważa, że najnowsze działania podjęte przez tureckie rafinerie odzwierciedlają „wpływ wysiłków podejmowanych przez USA, Unię Europejską i Wielką Brytanię w celu ograniczenia sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej wykorzystywanej do finansowania wojny w Ukrainie”.
Przypomnijmy, że 22 października prezydent USA Donald Trump nałożył sankcje na Rosnieft, Łukoil i 34 ich spółki zależne po odmowie Kremla zakończenia wojny na Ukrainie. Departament Skarbu USA dał im miesiąc na zaprzestanie transakcji z tymi firmami.
Po wprowadzeniu ograniczeń indyjskie rafinerie, w tym Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy i Reliance Industries, zawiesiły zakupy rosyjskiej ropy. Chiny oficjalnie milczą, ale tankowce floty cieni stanęły na redach chińskich portów lub zawróciły z trasy do nich.
