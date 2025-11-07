Aktualizacja: 07.11.2025 15:52 Publikacja: 07.11.2025 15:35
To nie pierwszy atak na zapasy paliwa na półwyspie. Zdjęcie z drona pokazuje rosyjski skład ropy, który płonie po uderzeniu sił Ukrainy 17 października 2025 r.
Foto: SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE/Handout via REUTERS
Ukraińskie Siły Specjalne poinformowały o udanych atakach dronów na okupowany Krym. Zniszczony został magazyn ropy naftowej „Gwardiejskja” w pobliżu wsi Gwardiejsk na Krymie. Zniszczony został też zbiornik z paliwami RVS-400. W momencie ataku był on pełen. Dlatego po uderzeniu stanął w płomieniach.
W tym samym czasie, w tym samym rejonie drony uderzyły w dwa pociągi złożone z cystern znajdujące się na rampie załadunkowo-rozładunkowej. W momencie ataku tabor był załadowany produktami naftowymi.
„Drony Sił Operacji Specjalnych zaatakowały również kilka składów ropy naftowej i paliw w Symferopolu i okolicach, a także we wsi Bitumnoje. Zniszczone zostały zbiorniki paliw. Odnotowano liczne pożary” – cytuje oświadczenie ukraińskich wojskowych agencja Unian.
Agencja dodaje, że wieczorem 5 listopada jednostki Sił Operacji Specjalnych zaatakowały bazę, w której rosyjski okupant przechowywał, montował i z której wystrzeliwał drony typu Shahed w kierunku okupowanego Doniecka.
„Infrastruktura wojskowa wroga znajdowała się na terenie byłego lotniska międzynarodowego. Ponad 90 procent wystrzelonych dronów trafiło w swoje cele. Potężna eksplozja i późniejsza detonacja zostały nagrane na wideo przez licznych świadków”– podkreśla Unian.
Analitycy zauważają, że w bazie mogło znajdować się około 1000 dronów typu Gerań-2 i ponad 1500 głowic bojowych.
W piątek dobre informacje napłynęły do Ukrainy z Waszyngtonu. Ambasadorka Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, Olha Stefaniszyna, oświadczyła, że Ukraina prowadzi „pozytywne” negocjacje w sprawie zakupu rakiet Tomahawk i innej broni dalekiego zasięgu. Wypowiedziała się na ten temat w wywiadzie dla programu „Balance of Power” telewizji Bloomberg.
Ambasadorka podkreśliła, że rozmowy wciąż trwają i „wiele delegacji pracuje nad zwiększeniem środków finansowych na zakup dodatkowych zasobów wojskowych od Stanów Zjednoczonych”.
„Mówimy nie tylko o rakietach Tomahawk, ale także o różnych typach innych rakiet dalekiego i krótkiego zasięgu i mogę tylko powiedzieć, że to bardzo pozytywne” – powiedziała Stefaniszyna. Dodała również, że jakiekolwiek zrzeczenie się presji na Rosję będzie postrzegane jako „danie jej zielonego światła na rozbudowę potencjału”.
Unian przypomina, że wcześniej Donald Trump odmówił przekazania rakiet Tomahawk Ukrainie. Nie wykluczył jednak możliwości zmiany zdania w przyszłości.
Były zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wiktor Jagun wyraził opinię, że wprowadzenie Tomahawków do ukraińskich sił zbrojnych będzie oznaką integracji armii ukraińskiej z systemem logistycznym i operacyjnym NATO. Wielka Brytania już dostarczyła Ukrainie dodatkową partię pocisków manewrujących Storm Shadow, aby Kijów mógł kontynuować ataki na cele w Rosji przed nadejściem zimy.
