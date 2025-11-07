Ukraińskie Siły Specjalne poinformowały o udanych atakach dronów na okupowany Krym. Zniszczony został magazyn ropy naftowej „Gwardiejskja” w pobliżu wsi Gwardiejsk na Krymie. Zniszczony został też zbiornik z paliwami RVS-400. W momencie ataku był on pełen. Dlatego po uderzeniu stanął w płomieniach.

Płonęły pociągi i magazyny paliw na Krymie

W tym samym czasie, w tym samym rejonie drony uderzyły w dwa pociągi złożone z cystern znajdujące się na rampie załadunkowo-rozładunkowej. W momencie ataku tabor był załadowany produktami naftowymi.

„Drony Sił Operacji Specjalnych zaatakowały również kilka składów ropy naftowej i paliw w Symferopolu i okolicach, a także we wsi Bitumnoje. Zniszczone zostały zbiorniki paliw. Odnotowano liczne pożary” – cytuje oświadczenie ukraińskich wojskowych agencja Unian.