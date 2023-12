Środki na sprawiedliwą transformację węglowego Bełchatowa uratowane

Czytaj więcej Ciepło Unia da oddech polskiemu węglowi. Jest szansa na porozumienie Moc pozytywnych zmian dla polskiego rządu może przynieść spotkanie przedstawicieli Rady UE poświęcone zmianom na rynku energii. Polska będzie mogła dłużej dotować swoje elektrownie węglowe, a system mrożenia cen energii i jego kontynuacja może zyskać aprobatę Brukseli.

Drugi Wałbrzych

Jak przypomina, mamy tam rozwiniętą sieć energetyczną, którą trzeba zagospodarować na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Budowanie OZE i magazynów energii to sposób na zagospodarowanie majątku sieciowego. „Jednak środki z Funduszu są dedykowane nie tyle na budowę nowej energetyki, a łagodzenie skutków społecznych odejścia od paliw kopalnych. Tymczasem sposobu na wymyślenie regionu na nowo nie ma. Na 10 najbogatszych gmin w Polsce 5 ulokowanych jest w regionie Bełchatowa, a wydobycie węgla zakończy się tam za ok. 10 lat. Nie ma pomysłu jak uniknąć drugiego Wałbrzycha w sercu Polski” – wskazuje Gawlikowska-Fyk.

Szansą na drugie życie Bełchatowa – po węglu brunatnym – miało być zalanie odkrywek wodą i stworzenie dużych, sztucznych zbiorników z wodą, wokół których miała rozwinąć się turystyka, a woda z tych zbiorników miała posłużyć do chłodzenia bloków elektrowni jądrowej, która mogłaby powstać w tej lokalizacji. Ekspertka Forum Energii ma jednak wątpliwości co do ziszczenia się tego pomysłu. – "Nikt poza wstępnymi planami nie przeprowadził analiz hydrologicznych i geosejsmicznych, czy takie plany są w ogóle realne. Abstrahując od tego, że proces zalania odkrywek to kwestia lat 60.-70. tego wieku. Region łódzki zmaga się z dużym deficytem wody, jak zatem te zbiorniki miałyby powstać? Nie ma planów i analiz – wskazuje Gawlikowska-Fyk.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska przyjęła 5 grudnia 2022 r. pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji. Wspomniane plany, o wartości ponad 3,85 mld euro, finansowane w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dotyczą wsparcia transformacji klimatycznej obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem.