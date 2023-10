Zapasy węgla znów w górę. Podobnie jak cena węgla dla ciepłowni

Wydobycie węgla kamiennego w sierpniu tego roku wzrosło wobec lipca z blisko 3,6 mln ton, do ok. 3,85 mln ton. Wzrosła także sprzedaż surowca wraz z początkiem przygotowań do kolejnej zimy. Urosła ona z 3,3 mln ton do 3,56 mln ton. Mimo to zapasy węgla przy kopalniach stale rosną i w sierpniu było to 3,8 mln ton, zaś w lipcu było to niecałe 3,55 mln ton.

Czytaj więcej Węgiel Zapasy węgla w Polsce są najwyższe od dwóch lat Ponad 3,5 mln ton wynosił stan zapasów węgla kamiennego przy kopalniach na koniec lipca – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Razem z zapasami surowca przy elektrowniach i ciepłowniach daje to nam już blisko 11 mln ton, a import nadal rośnie, który wynika z decyzji premiera Morawieckiego jeszcze z sierpnia 2022 r.

Dużej dynamice poddane są także ceny surowca. W sierpniu br. krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki potaniał wobec lipca o 3,2 proc., a węgiel dla ciepłownictwa zdrożał o 6,5 proc. - wynika z indeksów cenowych Agencji Rozwoju Przemysłu, która publikuje dane pokazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa. Rok do roku węgiel dla energetyki był o 9,6 proc. droższy, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 38,2 proc.

Z danych ARP wynika, że tegoroczny sierpień przyniósł wzrost cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) wzrosły one w odniesieniu do lipca br. o 10,6 proc., były jednak o 66,4 proc. niższe niż przed rokiem.

W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w sierpniu br. 203,92 dol. za tonę węgla dla energetyki oraz 206,91 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.