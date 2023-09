Zapasy węgla w Polsce są najwyższe od dwóch lat

Najświeższe dane ARP wskazują, że sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła w Polsce 3,32 mln ton w lipcu 2023 r. wobec 3,03 mln ton miesiąc wcześniej i 4,25 mln ton w lipcu 2022 r. Wydobycie tego surowca netto wyniosło w lipcu 3,59 mln ton br. porównaniu z 3,85 mln ton miesiąc wcześniej i 3,99 mln ton w lipcu 2022 r. Stan zapasów węgla kamiennego na koniec lipca 2023 r. wynosił 3,54 mln ton wobec 3,27 mln ton miesiąc wcześniej i 1,18 mln ton rok wcześniej. Ostatni taki miesięczny poziom zapasów odnotowano przed wojną na Ukrainie w październiku 2021 r. Wówczas na przy kopalniach zwałach znajdowało się 3,7 mln ton surowca.

Reklama

Czytaj więcej Węgiel Morawiecki wydał decyzję o pilnym zakupie węgla. Chodzi o import 4,5 mln ton Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję nakazującą spółkom skarbu państwa pilny zakup łącznie 4,5 mln ton węgla, który ma być wykorzystywany przez gospodarstwa domowe – informuje Onet. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że porty pospiesznie przygotowują się na przyjęcie takich ilości surowca. PGE potwierdza „Rz” tę informację.

Zatrudnienie w górnictwie – nieznacznie, ale jednak rośnie rok do roku. Stan zatrudnienia w sektorze wyniósł 75,84 tys. osób na koniec lipca br. i był nieznacznie wyższy miesiąc do miesiąca, bo w czerwcu wyniósł on 75,94 tys. Jednak rok do roku zatrudnienie jest wyższe o ponad 1 tys. osób. Równy rok wcześniej było to 74,75 tys.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało nam szczegółowe dane dotyczące z kolei zapasów węgla przy elektrowniach i ciepłowniach, a te skokowo rosną. Jeśli na 1 sierpnia 2022 r. przy elektrowniach zgromadzono 2,1 mln ton węgla kamiennego, a przy elektrociepłowniach 2,15 mln, to rok później zapasy przy elektrowniach wyniosły blisko 4,6 mln ton, zaś przy elektrociepłowniach 2,8 mln ton. Łącznie więc zapasy przy tych obiektach wynoszą – wedle stanu na 1 sierpnia tego roku – 7,4 mln ton, co daje 3,2 mln więcej rok do roku.