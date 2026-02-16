Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany planowane są w programie "Czyste Powietrze"?

Jakie modyfikacje dotyczą procesu termomodernizacji według nowych przepisów?

Dlaczego konieczna jest zgoda Europejskiego Banku Inwestycyjnego na nowe zmiany?

Ile dotychczas złożono wniosków na dotację w ramach programu i na jaką kwotę?

Dlaczego tempo jest zbyt wolne?

Jakie wyzwania i osiągnięcia towarzyszą realizacji programu na przestrzeni ostatnich lat?

Program „Czyste Powietrze”, którego nadrzędnym celem jest wyeliminowanie z Polski blisko 1,9 mln kopciuchów, przejdzie kolejne zmiany po tym, jak pod koniec marca ubiegłego roku ruszyła kolejna, zmodyfikowana odsłona tego programu. Szerokie konsultacje zmian mają rozpocząć się 16 lutego.

Jakich zmian można spodziewać się w „Czystym Powietrzu”?

Jedną z kluczowych nowości, które proponuje NFOŚiGW jest zmiana definicji beneficjenta w kontekście własności budynku czy lokalu mieszkalnego. Obecnie ubiegając się o dotację na termomodernizację domu trzeba udowodnić, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości przez minimum trzy lata (z wyjątkiem spadków). – Proponujemy, żeby skrócić ten okres do jednego roku własności, ale wprowadzamy dwie kolejne grupy – czyli darowizny, zgodnie z ustawą o dziedziczeniu, oraz zakup – mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Wskazuje on, że będzie wymóg bycia właścicielem budynku przynajmniej w 50 proc., żeby móc skorzystać z krótszego okresu niż 3 lata.

Druga zmiana ma poluzować obowiązki dotyczące termomodernizacji. Nie będzie bowiem już konieczności wdrożenia wszystkich działań zaproponowanych w audycie energetycznym w budynkach o zapotrzebowaniu energetycznym na energię użytkową do ogrzania od 80 do 140 kWh na metr kwadratowy. Nowe przepisy dopuszczą możliwość, że zapotrzebowanie na energię zostanie zmniejszone o 30 proc.