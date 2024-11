Nowy podatek od ogrzewania wejdzie później? Polska zabiega w Brukseli

Polski rząd zabiega w UE, aby system handlu uprawnieniami do emisji CO2, który ma objąć budownictwo i transport (EU ETS 2), wszedł w życie w późniejszym terminie. Jeśli to się nie uda, nowy tzw. podatek od ogrzewania, który dotknie domy jednorodzinne ogrzewane paliwami stałymi, wejdzie w życie w 2027 r., a więc w roku wyborczym w Polsce.

Budowa koalicji w Brukseli

Najwięcej o potrzebie odroczenia wejścia w życie tego systemu mówią w rządzie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska–Nałęcz oraz właśnie minister klimatu i środowiska. Obie z Polski 2050 i obie optują za przesunięciem wejścia tego systemu po 2030 r.

– Pracujemy na poziomie Unii Europejskiej, by tę dyrektywę unijną odłożyć w czasie, dać ludziom więcej czasu na zmiany, na przykład na termomodernizację budynku czy zmianę źródła ciepła. Chcielibyśmy odsunąć to o trzy lata. Czy będzie na to zgoda na poziomie Unii Europejskiej – nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o samą dyrektywę, pewnie czeka nas na poziomie rządu dyskusja o tym, jak ją wdrożyć, by ona po prostu nie była szkodliwa dla ludzi i no tu oczywiście duża rola ministra finansów, bo można to zmitygować przez system krajowy system podatkowy. Tu główne decyzje będą leżały po stronie Ministerstwa Finansów i pana ministra Domańskiego (minister finansów – red.) – powiedziała Hennig-Kloska w Polskim Radiu. Pytana, czy w tej sprawie Polska ma sojuszników na poziomie UE, minister odpowiedziała, że są pewne kraje sojusznicze, które myślą podobnie jak Polska.

Postępowanie KE przeciw Polsce

W lipcu br. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przeciw Polsce i 25 innym państwom UE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem pełnego wdrożenia do prawa krajowego przepisów zmienionej dyrektywy w sprawie unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) dotyczących nowego systemu handlu emisjami (ETS2).