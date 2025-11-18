PGE idzie w gaz, ale nie chce się uzależnić od importu
to jeden z obowiązków, z których ma wywiązywać się Polska Grupa Energetyczna.
Aktualizacja: 18.11.2025 21:28 Publikacja: 18.11.2025 15:48
Od końca października 2024 r. działa największa elektrownia gazowa w Polsce – PGE Gryfino Dolna Odra o mocy 1366 MW
Zgodnie ze strategią Grupy do 2035 r. spółka chce dysponować 10 GW mocy dyspozycyjnych umożliwiających – jak sama to określa – bezpieczną transformację energetyczną. Dzięki tym inwestycjom PGE chce utrzymać pozycje największego dostawcy mocy, a stabilne przychody z usług systemowych, gwarantowanych przez państwo poprzez mechanizmy mocowe, dają pewność monetyzacji zmienności na rynku energii i usług systemowych.
W 2024 r. w Gryfinie uruchomione zostały dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1366 MW w technologii CCGT (Combined Cycle Gas Turbine). Ta elektrownia gazowa stała się jednym z podstawowych elastycznych źródeł wytwórczych w Polsce, mogąc zapewniać energię dla około 5 proc. gospodarstw domowych w kraju. W sierpniu tego roku PGE ogłosiła przetarg na budowę kolejnego bloku gazowego w lokalizacji Gryfino – Dolna Odra. Budowa bloku o mocy ok. 600 MW opartego na turbinie gazowej, pracującej w cyklu otwartym (OCGT. Open-Cycle Gas Turbine), ma uzupełniać produkcję energii ze źródeł odnawialnych w okresach niskiej generacji lub wytwarzać ją z dużą zmiennością. Ta technologia jest nieco mniej skomplikowana i tańsza w realizacji aniżeli CCGT.
Także na Śląsku, w Rybniku, trwa budowa największego w Polsce bloku gazowo-parowego w technologii CCGT. To zdaniem PGE najbardziej konkurencyjne, sterowalne aktywa wytwórcze w okresie przejściowym dzięki trzykrotnie niższej emisyjności od węgla i dwukrotnie tańszemu utrzymaniu. Elastyczne kontrakty i nowe źródła dostaw gazu mają pozwolić zmaksymalizować wynik handlowy. – Lokalizacje przy istniejących elektrowniach umożliwiają ograniczenie nakładów inwestycyjnych w stosunku do projektów greenfield oraz pozyskania wykwalifikowanego personelu – uzasadnia PGE.
Równolegle prowadzony jest przetarg na budowę kolejnej elektrowni gazowej w Rybniku. W Turowie analizowane będzie posadowienie małego reaktora modułowego (SMR) i elektrowni gazowej. PGE przymierza się też do realizacji inwestycji w bloki gazowe w Ostrowie Wielkopolskim (600 MW). Spółka nie wyklucza kolejnych przejęć.
Jednostki planowane, a więc kolejne bloki w Dolnej Odrze oraz kolejne w Rybniku i Ostrowie Wielkopolskim, powstać mają już być w innej technologii OCGT, nieco tańszej aniżeli CCGT. We wspominanych lokalizacjach PGE w czerwcu tego roku określono dla tych lokalizacji warunki przyłączenia do sieci. Jak wynika z warunków przyłączenia do sieci PSE, będą to inwestycje o mocy ok. 600 MW każda.
Są to jednostki przeznaczone już bezpośrednio do pracy szczytowej. – Turbiny gazowe zapewnią moc szczytowo-rezerwową zdolną do błyskawicznego uruchomienia i ciągłej pracy. Strona przychodowa projektów będzie zabezpieczona w ramach rynku mocy, sprzedaży energii i mocy bilansujących. – Pomimo niższej sprawności od CCGT będą emitować relatywnie niewielkie ilości CO2 z uwagi na rezerwowy tryb pracy – wyjaśnia PGE.
Nakłady inwestycyjne na ten gazowy segment działalności grupy mają wynieść do 2030 r. 27 mld zł, a do 2035 r. już 37 mld zł. W efekcie inwestycji i przychodów z usług systemowych EBITDA nowego segmentu energetyki gazowej ma przynieść 4 mld zł w 2030 r., a pięć lat później już 7 mld zł. – Bez nowych, sterowalnych źródeł wytwórczych dalsza integracja odnawialnych źródeł energii w systemie nie będzie możliwa. Rozbudowując segment energetyki gazowej, Grupa PGE przyjmuje rolę akceleratora transformacji energetycznej – uzasadnia w swojej strategii PGE.
PGE zapewnia, że wszystkie nowe jednostki będą przystosowane do spalania gazów zdekarbonizowanych w przyszłości – zmiana paliwa będzie uwarunkowana ich dostępnością techniczno-ekonomiczną.
Wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe w zmiennym profilu poboru stwarza konieczność wprowadzenia bardziej elastycznych rozwiązań związanych z zakupem gazem. – Grupa PGE planuje podjąć działania, które pozwolą na optymalizację kosztów zaopatrzenia oraz zmniejszenie zależności od ograniczonego kręgu dostawców. W dłuższym okresie celem jest zastąpienie tradycyjnych paliw źródłami zeroemisyjnymi – wskazuje spółka w swojej strategii.
Perspektywa krótkoterminowa PGE zakłada elastyczne umowy handlowe z dostawą uwzględniającą charakter pracy jednostek, zabezpieczenie pozycji na rynkach finansowych (PGE Dom Maklerski).
Perspektywa średnioterminowa to import fizyczny z rynków globalnych, pozyskanie nowych kompetencji operacyjnych, magazyny, a także udziały w złożach. To wszystko ma przyświecać celowi, jakim jest zwiększenie niezależności od podmiotów trzecich. Perspektywa długoterminowa to gotowość na H2 & RFNBO, a więc oparcie na odnawialnych paliwach, w tym wodorze.
Energetyka przyszłości to energetyka elastyczna – zdolna do szybkiego reagowania na potrzeby rynku i zmienność produkcji ze źródeł odnawialnych. Rosnący udział OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym wymaga stabilnego wsparcia, które obok magazynów energii zapewnią nowoczesne jednostki gazowe. To właśnie tzw. gazówki będą w stanie natychmiast reagować na zmiany mocy w systemie, pełniąc rolę rezerwowego źródła energii zdolnego do szybkiego uruchomienia. Do 2035 r. planujemy posiadać łącznie 10 GW zainstalowanych w nowych mocach gazowych, z czego połowa zostanie uruchomiona już do 2030 r. Zdecydowaną większość inwestycji planujemy na terenach od lat związanych z energetyką, gdzie dotychczas pracowały elektrownie węglowe – to krok w stronę odpowiedzialnej transformacji, utrzymania potencjału gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na tych obszarach.
Pierwsza elektrownia gazowa w Grupie PGE została uruchomiona w zeszłym roku. PGE Gryfino Dolna Odra o mocy 1366 MW niemal od początku stała się jednym z podstawowych, elastycznych źródeł wytwórczych w Polsce. W Rybniku powstaje największy w Polsce blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, który zostanie oddany do eksploatacji w 2027 r. Równolegle trwają przetargi na kolejne bloki gazowe w Gryfinie i Rybniku o mocy 600 MW każdy – otwarcie ofert nastąpi pod koniec listopada, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2029 r. Ich realizacja będzie jednak uzależniona od wyniku aukcji rynku mocy. Mamy również kolejne projekty, m.in. w Ostrowie Wielkopolskim, które znajdują się na zaawansowanym etapie rozwoju. Naszym celem jest maksymalizacja potencjału budowy kolejnych źródeł gazowych w lokalizacjach naszych elektrowni.
Należy jednak pamiętać, że bloki gazowe nie będą pracować w trybie ciągłym – ich zadaniem będzie wsparcie systemu w momentach niskiej generacji ze źródeł odnawialnych. Będą uruchamiane wtedy, gdy zabraknie energii z wiatru czy słońca, a wyłączane przy jej nadmiarze. W ten sposób gazówki staną się gwarantem stabilności systemu energetycznego, gdzie główną rolę będą odgrywały OZE, na czele z morskimi farmami wiatrowymi, a w dalszej perspektywie blok jądrowe.
Co istotne, rozwój energetyki gazowej nie oznacza uzależnienia Polski od zewnętrznych rynków. W 2024 r. ponad 40 proc. zapotrzebowania na gaz zostało pokryte dzięki wydobyciu krajowemu oraz rosnącemu przesyłowi gazu z polskich złóż zlokalizowanych na szelfie norweskim. Dzięki zróżnicowanym kierunkom dostaw oraz rozbudowanej infrastrukturze importowej Polska dysponuje stabilnym i bezpiecznym dostępem do surowca pochodzącego z różnych rejonów świata. Ważne jest, aby powyższe przekładało się na elastyczność kontraktową przy jednoczesnym zastosowaniu konkurencyjnym cen.
