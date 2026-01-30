Aktualizacja: 30.01.2026 17:01 Publikacja: 30.01.2026 16:08
W kopalni PG Silesia rozpoczęły się pierwsze zwolnienia pracowników
Foto: Krzysztof Kwaśny/materiały prasowe
Sytuacja w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia pozostaje napięta. Porozumienie zawarte 29 grudnia 2025 roku pomiędzy stroną społeczną, Ministerstwem Energii oraz właścicielem kopalni, spółką Bumech SA, zakładało przejęcie wszystkich pracowników w ramach dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Mimo tych ustaleń okazało się, że pod koniec stycznia pierwsi pracownicy otrzymali wypowiedzenia.
O sytuacji kopalni informuje portal WNP, który zapytał Ministerstwo Energii o przebieg rozmów. W odpowiedzi resort podkreślił, że odgrywa rolę mediatora pomiędzy zarządem prywatnego właściciela a reprezentacją związków zawodowych. W ramach mediacji 12 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Bumechu oraz strony związkowej PG Silesia. Kolejne rozmowy zaplanowano na 4 lutego 2026 roku.
Jak donosi WNP, główny akcjonariusz Bumechu, Marcin Sutkowski, ocenia sytuację finansową spółki jako trudną. Podkreśla, że decyzje zarządcy są odpowiedzią na realne problemy przedsiębiorstwa i mają na celu ratowanie kopalni oraz miejsc pracy. Odniósł się również krytycznie do żądań związków zawodowych.
