Sytuacja w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia pozostaje napięta. Porozumienie zawarte 29 grudnia 2025 roku pomiędzy stroną społeczną, Ministerstwem Energii oraz właścicielem kopalni, spółką Bumech SA, zakładało przejęcie wszystkich pracowników w ramach dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Mimo tych ustaleń okazało się, że pod koniec stycznia pierwsi pracownicy otrzymali wypowiedzenia.

Mediacje pod nadzorem resortu energii. Co wiadomo?

O sytuacji kopalni informuje portal WNP, który zapytał Ministerstwo Energii o przebieg rozmów. W odpowiedzi resort podkreślił, że odgrywa rolę mediatora pomiędzy zarządem prywatnego właściciela a reprezentacją związków zawodowych. W ramach mediacji 12 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Bumechu oraz strony związkowej PG Silesia. Kolejne rozmowy zaplanowano na 4 lutego 2026 roku.

Jak donosi WNP, główny akcjonariusz Bumechu, Marcin Sutkowski, ocenia sytuację finansową spółki jako trudną. Podkreśla, że decyzje zarządcy są odpowiedzią na realne problemy przedsiębiorstwa i mają na celu ratowanie kopalni oraz miejsc pracy. Odniósł się również krytycznie do żądań związków zawodowych.

