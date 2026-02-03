Reklama

Wspólny front przeciw Chinom? UE szykuje ofertę surowcową dla USA

Bruksela chce zaproponować USA współpracę surowcową, by zmniejszyć wpływ Chin na rynku minerałów krytycznych. Komisja Europejska przygotowuje stosowne memorandum.

Publikacja: 03.02.2026 19:26

Surowce dla technologii i armii. UE przygotowuje ofertę dla USA

Foto: Simon Wohlfahrt/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania planuje Unia Europejska, aby zmniejszyć zależność od Chin w zakresie minerałów krytycznych?
  • Jakie są kluczowe punkty współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące minerałów?
  • Jakie wyzwania stoją przed rynkiem metali w kontekście sankcji wobec Rosji?

Agencja Bloomberg, powołując się na swoje źródła, poinformowała, że Unia Europejska jest gotowa podpisać ze Stanami Zjednoczonymi memorandum o zrozumieniu wzajemnym w celu opracowania w ciągu trzech miesięcy „Mapy drogowej strategicznego partnerstwa”.

Celem partnerstwa jest wspólne znalezienie sposobów na pozyskiwanie minerałów krytycznych niezbędnych w większości nowoczesnych technologiach, tak by uniknąć uzależnienia od Chin. Zarówno USA, jak i Wspólnota uzależniły się od tanich chińskich minerałów. A to daje Pekinowi możliwość wykorzystywania ich jako narzędzia wpływów.

Bezpieczne dostawy surowców krytycznych

W memorandum Bruksela proponuje, aby UE i USA przygotowały wspólne projekty dotyczące minerałów krytycznych i mechanizmów wspierania cen. Zaleca również sposoby ochrony przed nadpodażą minerałów z innych krajów i innymi formami manipulacji na rynku. Propozycja Brukseli wymaga od obu stron zbudowania niezawodnych łańcuchów dostaw i wzajemnego poszanowania integralności terytorialnej. Bloomberg przypomina, że relacje między USA a UE znalazły się w obliczu poważnych wyzwań od czasu, gdy Donald Trump ogłosił roszczenia wobec Grenlandii.

Kluczowe punkty propozycji przygotowanej przez Komisję Europejską to według źródeł Bloomberga:

*współpraca w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw i zmniejszenia zależności, w tym poprzez rozwój międzynarodowych rynków premium i wspólne działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim zakłóceniom;

*pogłębienie integracji przemysłowej i gospodarczej, w tym poprzez wspólne projekty;

*wzajemne zwolnienie z barier eksportowych dotyczących ważnych surowców mineralnych;

*współpraca w zakresie badań i innowacji w całym łańcuchu budowania wartości;

*wymiana informacji, w tym na temat łańcuchów dostaw i identyfikacji ryzyka;

*wspólne działania na rzecz poprawy przejrzystości rynku;

*współpraca w zakresie ograniczeń eksportowych mających zastosowanie do państw trzecich.

Środki zapobiegające zakłóceniom mogłyby obejmować tworzenie wspólnych zapasów lub utworzenie grupy reagowania UE–USA.

Unia bez rzadkich metali z Rosji

Działania rządu USA, aby zaopatrywać krajowych producentów i wojsko w metale ziem rzadkich, osłabiają Europę. Brak niezbędnych komponentów znacznie spowalnia przezbrajanie europejskich armii. Wczoraj Biały Dom poinformował, że planuje uruchomienie strategicznego projektu o wartości 12 mld dol., mającego na celu stworzenie federalnej rezerwy kluczowych minerałów. Projekt o nazwie „The Vault” ochroni amerykańskich producentów przed zakłóceniami w dostawach.

USA tworzą nową rezerwę federalną. Chodzi o metale ziem rzadkich
Biznes
USA tworzą nową rezerwę federalną. Chodzi o metale ziem rzadkich

Współpraca z USA staje się także potrzebna wobec faktu, że Bruksela chce wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej miedzi i metali z grupy platynowców w ramach nowego pakietu sankcji. Według źródeł agencji, potencjalne ograniczenia mogą dotyczyć irydu, rodu, platyny i miedzi. To metale wielokrotnie droższe od złota, których znaczenie w nowych technologiach rośnie szybko. A ich zasoby globalne są jak np. w przypadku rodu wielkości... kilkudziesięciu ton.

Dlatego rynek tych metali jest obecnie pod coraz większą presją. Ceny miedzi osiągnęły w tym roku rekordowe poziomy w związku z silnym popytem i ograniczoną podażą ze strony firm górniczych na całym świecie. Platyna również stała się deficytowa. Tymczasem rosyjskie metale są stopniowo wypierane z głównych światowych rynków obrotu. Wielka Brytania zakazała obrotu miedzią pochodzenia rosyjskiego wyprodukowaną po 13 kwietnia 2024 r. na Londyńskiej Giełdzie Metali. Londyński Rynek Platyny i Palladu usunął rosyjskich producentów ze swojej listy dostawców już w 2022 r.

Bill Gates, założyciel Microsoftu, jest jednym z miliarderów, którzy inwestują na Grenlandii w poszu
Globalne Interesy
Twórcy Microsoftu, Amazona i OpenAI zainwestowali na Grenlandii. Ruszył wyścig po złoża

Środki te ograniczyły popyt wśród odbiorców przemysłowych, którzy nie mogą już korzystać z rosyjskich metali. W segmencie miedzi europejscy nabywcy w dużej mierze zrezygnowali z zakupów w Rosji, ponieważ sankcje zostały już nałożone na kilku głównych rosyjskich producentów.

