Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania planuje Unia Europejska, aby zmniejszyć zależność od Chin w zakresie minerałów krytycznych?

Jakie są kluczowe punkty współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące minerałów?

Jakie wyzwania stoją przed rynkiem metali w kontekście sankcji wobec Rosji?

Agencja Bloomberg, powołując się na swoje źródła, poinformowała, że Unia Europejska jest gotowa podpisać ze Stanami Zjednoczonymi memorandum o zrozumieniu wzajemnym w celu opracowania w ciągu trzech miesięcy „Mapy drogowej strategicznego partnerstwa”.

Reklama Reklama

Celem partnerstwa jest wspólne znalezienie sposobów na pozyskiwanie minerałów krytycznych niezbędnych w większości nowoczesnych technologiach, tak by uniknąć uzależnienia od Chin. Zarówno USA, jak i Wspólnota uzależniły się od tanich chińskich minerałów. A to daje Pekinowi możliwość wykorzystywania ich jako narzędzia wpływów.

Bezpieczne dostawy surowców krytycznych

W memorandum Bruksela proponuje, aby UE i USA przygotowały wspólne projekty dotyczące minerałów krytycznych i mechanizmów wspierania cen. Zaleca również sposoby ochrony przed nadpodażą minerałów z innych krajów i innymi formami manipulacji na rynku. Propozycja Brukseli wymaga od obu stron zbudowania niezawodnych łańcuchów dostaw i wzajemnego poszanowania integralności terytorialnej. Bloomberg przypomina, że relacje między USA a UE znalazły się w obliczu poważnych wyzwań od czasu, gdy Donald Trump ogłosił roszczenia wobec Grenlandii.