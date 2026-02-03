Aktualizacja: 03.02.2026 22:53 Publikacja: 03.02.2026 19:26
Surowce dla technologii i armii. UE przygotowuje ofertę dla USA
Agencja Bloomberg, powołując się na swoje źródła, poinformowała, że Unia Europejska jest gotowa podpisać ze Stanami Zjednoczonymi memorandum o zrozumieniu wzajemnym w celu opracowania w ciągu trzech miesięcy „Mapy drogowej strategicznego partnerstwa”.
Celem partnerstwa jest wspólne znalezienie sposobów na pozyskiwanie minerałów krytycznych niezbędnych w większości nowoczesnych technologiach, tak by uniknąć uzależnienia od Chin. Zarówno USA, jak i Wspólnota uzależniły się od tanich chińskich minerałów. A to daje Pekinowi możliwość wykorzystywania ich jako narzędzia wpływów.
W memorandum Bruksela proponuje, aby UE i USA przygotowały wspólne projekty dotyczące minerałów krytycznych i mechanizmów wspierania cen. Zaleca również sposoby ochrony przed nadpodażą minerałów z innych krajów i innymi formami manipulacji na rynku. Propozycja Brukseli wymaga od obu stron zbudowania niezawodnych łańcuchów dostaw i wzajemnego poszanowania integralności terytorialnej. Bloomberg przypomina, że relacje między USA a UE znalazły się w obliczu poważnych wyzwań od czasu, gdy Donald Trump ogłosił roszczenia wobec Grenlandii.
Kluczowe punkty propozycji przygotowanej przez Komisję Europejską to według źródeł Bloomberga:
*współpraca w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw i zmniejszenia zależności, w tym poprzez rozwój międzynarodowych rynków premium i wspólne działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim zakłóceniom;
*pogłębienie integracji przemysłowej i gospodarczej, w tym poprzez wspólne projekty;
*wzajemne zwolnienie z barier eksportowych dotyczących ważnych surowców mineralnych;
*współpraca w zakresie badań i innowacji w całym łańcuchu budowania wartości;
*wymiana informacji, w tym na temat łańcuchów dostaw i identyfikacji ryzyka;
*wspólne działania na rzecz poprawy przejrzystości rynku;
*współpraca w zakresie ograniczeń eksportowych mających zastosowanie do państw trzecich.
Środki zapobiegające zakłóceniom mogłyby obejmować tworzenie wspólnych zapasów lub utworzenie grupy reagowania UE–USA.
Działania rządu USA, aby zaopatrywać krajowych producentów i wojsko w metale ziem rzadkich, osłabiają Europę. Brak niezbędnych komponentów znacznie spowalnia przezbrajanie europejskich armii. Wczoraj Biały Dom poinformował, że planuje uruchomienie strategicznego projektu o wartości 12 mld dol., mającego na celu stworzenie federalnej rezerwy kluczowych minerałów. Projekt o nazwie „The Vault” ochroni amerykańskich producentów przed zakłóceniami w dostawach.
Współpraca z USA staje się także potrzebna wobec faktu, że Bruksela chce wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej miedzi i metali z grupy platynowców w ramach nowego pakietu sankcji. Według źródeł agencji, potencjalne ograniczenia mogą dotyczyć irydu, rodu, platyny i miedzi. To metale wielokrotnie droższe od złota, których znaczenie w nowych technologiach rośnie szybko. A ich zasoby globalne są jak np. w przypadku rodu wielkości... kilkudziesięciu ton.
Dlatego rynek tych metali jest obecnie pod coraz większą presją. Ceny miedzi osiągnęły w tym roku rekordowe poziomy w związku z silnym popytem i ograniczoną podażą ze strony firm górniczych na całym świecie. Platyna również stała się deficytowa. Tymczasem rosyjskie metale są stopniowo wypierane z głównych światowych rynków obrotu. Wielka Brytania zakazała obrotu miedzią pochodzenia rosyjskiego wyprodukowaną po 13 kwietnia 2024 r. na Londyńskiej Giełdzie Metali. Londyński Rynek Platyny i Palladu usunął rosyjskich producentów ze swojej listy dostawców już w 2022 r.
Środki te ograniczyły popyt wśród odbiorców przemysłowych, którzy nie mogą już korzystać z rosyjskich metali. W segmencie miedzi europejscy nabywcy w dużej mierze zrezygnowali z zakupów w Rosji, ponieważ sankcje zostały już nałożone na kilku głównych rosyjskich producentów.
