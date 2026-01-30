– To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu – napisał w poście w mediach społecznościowych Robert Kropiwnicki. Przypomina, że Andrzej Szydło wyciągnął firmę z finansowego dołka, rozpoczął budowę trzech nowych szybów górniczych, przekonał rząd do obniżenia podatku od kopalin. Pod jego zarządem firma ma rekordową wycenę, osiągając wartość ponad 70 mld zł.

Robert Kropiwnicki, który odszedł z resortu aktywów po tym, jak na jego czele stanął Wojciech Balczun, poinformował o zmianach w zarządzie KGHM kilka godzin przed publikacją oficjalnego komunikatu.

Rada nadzorcza powołała nowego prezesa KGHM

KGHM potwierdziła odwołanie prezesa i wiceprezesa i poinformowała, że podjęto uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych. To doświadczony menedżer, były prezes Grupy Kapitałowej Grupa Przemysłowa Baltic, Anwilu, PKP Polskich Linii Kolejowych i członek zarządu Slovenske Železnice – Tovorni Promet. Do rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. dołączył zaledwie dziesięć dni temu – 20 stycznia.