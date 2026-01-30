Aktualizacja: 30.01.2026 16:22 Publikacja: 30.01.2026 11:30
Zmiana władzy w KGHM. Nowy prezes przejmuje kontrolę po decyzji rady
Foto: mat.pras.
– To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu – napisał w poście w mediach społecznościowych Robert Kropiwnicki. Przypomina, że Andrzej Szydło wyciągnął firmę z finansowego dołka, rozpoczął budowę trzech nowych szybów górniczych, przekonał rząd do obniżenia podatku od kopalin. Pod jego zarządem firma ma rekordową wycenę, osiągając wartość ponad 70 mld zł.
Robert Kropiwnicki, który odszedł z resortu aktywów po tym, jak na jego czele stanął Wojciech Balczun, poinformował o zmianach w zarządzie KGHM kilka godzin przed publikacją oficjalnego komunikatu.
KGHM potwierdziła odwołanie prezesa i wiceprezesa i poinformowała, że podjęto uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych. To doświadczony menedżer, były prezes Grupy Kapitałowej Grupa Przemysłowa Baltic, Anwilu, PKP Polskich Linii Kolejowych i członek zarządu Slovenske Železnice – Tovorni Promet. Do rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. dołączył zaledwie dziesięć dni temu – 20 stycznia.
Według nieoficjalnych informacji, Paszkiewicz może objąć stanowisko pełnoprawnego szefa firmy po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.
Ze starego składu w zarządzie KGHM pozostają Piotr Krzyżewski (wiceprezes do spraw finansowych), Mirosław Laskowski (wiceprezes do spraw produkcji), Zbigniew Bryja (wiceprezes do spraw rozwoju) i Anna Sobieraj-Kozakiewicz (wiceprezes do spraw aktywów zagranicznych).
KGHM Polska Miedź S.A. to jedna z największych polskich spółek z udziałem Skarbu Państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę, Grupa KGHM jest ósmym producentem miedzi elektrolitycznej (711 tys. ton w 2023 r.) oraz drugim co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1428 ton srebra rafinowanego w 2023 r.).
W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto, koncentrat palladu i platyny, ołów, molibden, ren, kwas siarkowy, siarczan miedzi, siarczan niklu, selen, a także metale ziem rzadkich. KGHM wydobywa także sól kamienną.
KGHM jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzi w skład indeksów WIG20 i WIG30.
KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia ponad 18 tys. pracowników. W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pracuje łącznie ponad 35 tys. osób.
Źródło: rp.pl
