Ile będzie nas kosztować unijny podatek od ogrzewania i transportu? Są nowe dane

Podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim premier Donald Tusk powiedział, że ludzie nie chcą, by Europa stała się miejscem, gdzie energia jest najdroższa, więc potrzebna jest głęboka, krytyczna i odważna refleksja na temat konsekwencji wprowadzenia, w tak szybkim tempie, systemu ETS2.

Europejska Partia Ludowa, największa w Parlamencie Europejskim, wydała postulat zamrożenia niektórych elementów Zielonego Ładu na dwa lata, w tym także zmiany w ETS2.

Jakie będą koszty unijnego podatku od ogrzewania i transportu ETS2?

Zgodnie z harmonogramem system handlu emisjami ETS2, rozszerzający obecny EU ETS m.in. o emisje w transporcie i budynkach, zacznie obowiązywać od 2027 roku, z możliwością przesunięcia na rok 2028. Jego wprowadzenie może przełożyć się na istotne podwyżki cen paliw do samochodów oraz kosztów ogrzewania mieszkań. „Według naszych obliczeń, cena uprawnień PLN200/tonę CO2 (tj. 45 euro) oznacza dodatkowy koszt w wysokości 46 gr za 1 litr E95, 54 gr za 1 litr ON, 90 zł za MWh gazu (obecna taryfa dla odbiorców indywidualnych to 239 zł) oraz około 400 zł za tonę węgla” – czytamy w dzienniku informacyjnym ING.

System ETS2 ma zostać wprowadzony w połączeniu ze Społecznym Funduszem Klimatycznym, który kraje członkowskie będą mogły wykorzystywać do wdrożenia inwestycji niskoemisyjnych w transporcie i budynkach, szczególnie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.