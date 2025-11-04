Reklama
Kreml potrzebuje metali ziem rzadkich. Chińczycy nie pomogą

Urzędnicy Kremla dostali miesiąc na wymyślenie czegoś, z czym nie poradzili sobie przez lata. O co chodzi? O stworzenie w Rosji przemysłu metali ziem rzadkich. Kraj posiadający bogate ich zasoby, dotąd niemal wszystkie importował.

Publikacja: 04.11.2025 16:38

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Tianjini

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Tianjinie w Chinach

Foto: Qilai Shen/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Polecenie wydał rosyjski dyktator po zakończonym właśnie Wschodnim Forum Ekonomicznym. Ma być szybko. Rząd dostał więc czas do 1 grudnia na przygotowanie planu rozwoju przemysłu metali ziem rzadkich w Rosji. Dotąd taki przemysł w Rosji nie istnieje.

Kto ma technologie MZR?

Zgodnie z instrukcjami Putina rada ministrów musi zatwierdzić w ciągu miesiąca plan długoterminowego rozwoju wydobycia i produkcji metali ziem rzadkich (MZR). Dotąd nie mając własnych technologii wydobycia MZR, rosyjscy urzędnicy starali się pozyskać rozwiązania chińskie.

Negocjacje z Pekinem rozpoczęły się „jakiś czas temu”, powiedział we wrześniu wicepremier Denis Manturow, ale jak dotąd nie przyniosły żadnych efektów. Chińczycy nie są skłonni podzielić się nimi z Putinem. „Dotyczy to przede wszystkim kwestii technologii wydobycia tlenków metali ziem rzadkich. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, należąca do Chin i Stanów Zjednoczonych”, powiedział wicepremier.

Czytaj więcej

Kazachstan staje do wyścigu o metale ziem rzadkich. Złoże jak połowa zasobów Chin
Handel
Kazachstan staje do wyścigu o metale ziem rzadkich. Złoże jak połowa zasobów Chin

Odpowiedzialnym za projekt został premier Michaił Miszustin. Dziś (4 listopada) przebywa on w Chinach, gdzie temat dostępu do chińskich technologii MZR też zapewne będzie na stole negocjacyjnym. Szanse na sukces Kreml ma tu jednak już znikome, stąd polecenie Putina, którego wojna odcięła od importu potrzebnych surowców, w tym MZR.

Rosja zależna od importu MZR w 98 proc.

Kreml nie interesował się MZR, dopóki miał do nich dostęp za granicą. Według rosyjskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych, w Rosji znajduje się 28,5 mln ton metali ziem rzadkich. To 15 pierwiastków: samar, ytr, lutet, dysproz, holm, erb, prazeodym, tul, lantan, cer, iterb, terb, neodym, gadolin, europ, promet. W Chinach, posiadających największe udowodnione zasoby, jest to 44 mln t.

Rosja ma też ponad 650 mln ton metali, które na naszym globie występują w niewielkich ilościach.  Należą do nich lit, rubid, cez, beryl, skand, ind, gal, german, cyrkon, hafn, wanad, niob, tantal, ren.

Czytaj więcej

Największe złoże metali ziem rzadkich w Rosji ma kłopoty
Surowce i Paliwa
Największe złoże metali ziem rzadkich w Rosji ma kłopoty

To dane, które dotąd nie zostały potwierdzone przez niezależny zewnętrzny audyt. Jednak nawet jeżeli są zawyżone, to Rosja posiada dużo coraz bardziej potrzebnych światu minerałów. Nie ma natomiast ani technologii, ani przetwórstwa, bo dotąd niemal całe krajowe zużycie pokrywane jest z importu. Podczas gdy kraj zużywa ponad 3000 ton metali ziem rzadkich rocznie, to wydobywa ich według własnych danych – 50 ton, według danych BP – 20 ton. Zatem udział importu przekracza 98 proc.

Zakupy zagraniczne pokrywają również dużą część zapotrzebowania na rzadko występujące na naszym globie metale. Rosja importuje 57 proc. swojego zapotrzebowania na wolfram, 51 proc. na molibden, 61 proc. na cyrkon, ponad 90 proc. na niob, ponad 60 proc. na tantal i aż 100 proc. zapotrzebowania na tak obecnie szeroko wykorzystywany lit (dane resortu przemysłu i handlu Rosji cytowane przez „The Moscow Times”).

Nic więc dziwnego, że udział Rosji w światowej produkcji metali ziem rzadkich wynosi śladowy 1,2 proc. Chiny mają tutaj 75,3 proc. (dane raportu energetycznego BP).

Źródło: rp.pl

