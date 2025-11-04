Polecenie wydał rosyjski dyktator po zakończonym właśnie Wschodnim Forum Ekonomicznym. Ma być szybko. Rząd dostał więc czas do 1 grudnia na przygotowanie planu rozwoju przemysłu metali ziem rzadkich w Rosji. Dotąd taki przemysł w Rosji nie istnieje.

Reklama Reklama

Kto ma technologie MZR?

Zgodnie z instrukcjami Putina rada ministrów musi zatwierdzić w ciągu miesiąca plan długoterminowego rozwoju wydobycia i produkcji metali ziem rzadkich (MZR). Dotąd nie mając własnych technologii wydobycia MZR, rosyjscy urzędnicy starali się pozyskać rozwiązania chińskie.

Negocjacje z Pekinem rozpoczęły się „jakiś czas temu”, powiedział we wrześniu wicepremier Denis Manturow, ale jak dotąd nie przyniosły żadnych efektów. Chińczycy nie są skłonni podzielić się nimi z Putinem. „Dotyczy to przede wszystkim kwestii technologii wydobycia tlenków metali ziem rzadkich. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, należąca do Chin i Stanów Zjednoczonych”, powiedział wicepremier.

Odpowiedzialnym za projekt został premier Michaił Miszustin. Dziś (4 listopada) przebywa on w Chinach, gdzie temat dostępu do chińskich technologii MZR też zapewne będzie na stole negocjacyjnym. Szanse na sukces Kreml ma tu jednak już znikome, stąd polecenie Putina, którego wojna odcięła od importu potrzebnych surowców, w tym MZR.