Z tego artykułu się dowiesz: Jakie cele finansowe zostały wyznaczone przez Grupę Azoty na lata 2025–2030?

Jakie działania są planowane, aby Grupa Azoty mogła osiągnąć wzrost przychodów i rentowności?

Jakie segmenty biznesowe są kluczowe w nowej strategii Grupy Azoty?

W jaki sposób Grupa Azoty planuje rozbudować swoją infrastrukturę logistyczną?

Celem Grupy Azoty w perspektywie do 2030 r. jest wzrost przychodów ze sprzedaży do 17–18 mld zł i poprawa wyniku EBITDA do 1,9–2 mld, co przełoży się na rentowność EBITDA przekraczającą 10 proc. Dla porównania, w 2024 r. wynik EBITDA grupy był 330 mln zł pod kreską, a przychody wyniosły nieco ponad 13 mld zł. Istotnym elementem strategii jest utrzymanie dyscypliny finansowej i zakładany spadek wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 2,5. Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania strategii wyniosą od 3 mld do 4 mld zł, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

Reklama Reklama

Cel: 50 proc. rynku

W wymiarze operacyjnym grupa planuje wzmocnić pozycję drugiego co do wielkości producenta nawozów w Unii Europejskiej i przekroczyć 50 proc. udziału w polskim rynku nawozowym. Segment logistyki ma obsługiwać roczny wolumen przekraczający 3 mln ton chemikaliów, w tym importowanego amoniaku.

Czytaj więcej Biznes Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police Płocki koncern proponuje nieco ponad 1 mld zł. Ta kwota ma wystarczyć na restrukturyzację wszystk...

Strategia Grupy Azoty zakłada rozwój w oparciu o cztery segmenty biznesowe z wiodącą rolą nawozów. Jednocześnie w odpowiedzi na rosnący popyt i celem zabezpieczenia lokalnych dostaw dla sektora obronnego powstanie nowy segment – chemia dla obronności.