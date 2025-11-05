Reklama
Grupa Azoty z nową strategią. Oto jej główne założenia

Działająca w sektorze chemicznym grupa przedstawiła strategię rozwoju zawierającą cele finansowe na lata 2025–2030.

Publikacja: 05.11.2025 04:39

Zakłady Chemiczne - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Jacek Mysior

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie cele finansowe zostały wyznaczone przez Grupę Azoty na lata 2025–2030?
  • Jakie działania są planowane, aby Grupa Azoty mogła osiągnąć wzrost przychodów i rentowności?
  • Jakie segmenty biznesowe są kluczowe w nowej strategii Grupy Azoty?
  • W jaki sposób Grupa Azoty planuje rozbudować swoją infrastrukturę logistyczną?

Celem Grupy Azoty w perspektywie do 2030 r. jest wzrost przychodów ze sprzedaży do 17–18 mld zł i poprawa wyniku EBITDA do 1,9–2 mld, co przełoży się na rentowność EBITDA przekraczającą 10 proc. Dla porównania, w 2024 r. wynik EBITDA grupy był 330 mln zł pod kreską, a przychody wyniosły nieco ponad 13 mld zł. Istotnym elementem strategii jest utrzymanie dyscypliny finansowej i zakładany spadek wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 2,5. Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania strategii wyniosą od 3 mld do 4 mld zł, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

Cel: 50 proc. rynku

W wymiarze operacyjnym grupa planuje wzmocnić pozycję drugiego co do wielkości producenta nawozów w Unii Europejskiej i przekroczyć 50 proc. udziału w polskim rynku nawozowym. Segment logistyki ma obsługiwać roczny wolumen przekraczający 3 mln ton chemikaliów, w tym importowanego amoniaku.

Czytaj więcej

Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police
Biznes
Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police

Strategia Grupy Azoty zakłada rozwój w oparciu o cztery segmenty biznesowe z wiodącą rolą nawozów. Jednocześnie w odpowiedzi na rosnący popyt i celem zabezpieczenia lokalnych dostaw dla sektora obronnego powstanie nowy segment – chemia dla obronności.

W celu zabezpieczenia łańcucha dostaw chemii ciężkiej, w tym niskoemisyjnego amoniaku, zostanie rozbudowana i zmodernizowana posiadana infrastruktura logistyczna w ramach segmentu chemicznego. Z kolei segment zaawansowanej chemii, zawierający biznesy Oxo i tworzyw konstrukcyjnych, z wyłączeniem projektu Polyolefins, będzie rozwijany w partnerstwie z inwestorami branżowymi.

Czytaj więcej

Istotne zmiany w zarządach Azotów i ZA Puławy
Biznes
Istotne zmiany w zarządach Azotów i ZA Puławy

– Zgodnie z przyjętą strategią koncentrujemy swoją działalność na tym, na czym w Grupie Azoty znamy się najlepiej: produkcji i sprzedaży nawozów dla rolnictwa. To wokół nawozów budujemy stabilną organizację, zdolną skutecznie konkurować i odpowiadać za bezpieczeństwo żywnościowe Polski oraz całego regionu. Stale rozwijamy portfolio specjalistycznych produktów nawozowych i rozbudowujemy kanały sprzedaży, łącząc nowoczesne technologie z precyzyjnym odpowiadaniem na oczekiwania rynku – komentuje Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty.– Równolegle budujemy nowe źródła wartości i wzmacniamy odporność na zmiany w otoczeniu gospodarczym. Segment logistyki surowcowo-produktowej zyskuje strategiczne znaczenie, gwarantując bezpieczeństwo łańcucha dostaw, a nowotworzony segment chemii dla obronności odpowiada na rosnące zapotrzebowanie i zamiar osiągnięcia większej niezależności polskiego sektora obronnego – dodaje prezes.

Cele segmentów

Grupa Azoty określiła cele finansowe dla każdego z czterech segmentów. Kluczowy segment nawozów ma przekroczyć 50 proc. udziału w polskim rynku nawozowym i wzmocnić pozycję drugiego największego producenta nawozów w Unii Europejskiej Strategia zakłada wzrost przychodów tego segmentu nawozów do 2030 roku do 11-12 mld zł, przy marży EBITDA 9–10 proc.

Czytaj więcej

Orlen nie kupi od Azotów nowego zakładu w Policach
Surowce i Paliwa
Orlen nie kupi od Azotów nowego zakładu w Policach

Strategia dla segmentu logistyki zakłada wiodącą rolę Grupy Azoty jako kluczowego podmiotu logistyki chemii ciężkiej w regionie (w tym obsługującego rosnący import amoniaku), który będzie obsługiwać roczny wolumen przekraczający trzy miliony ton chemikaliów, w tym również importowanego amoniaku. Celem grupy jest osiągnięcie rocznych przychodów segmentu do 2030 roku na poziomie powyżej 600 mln zł przy marży EBITDA powyżej 30 proc.

Segment chemia dla obronności ma stać się istotnym dostawcą na lokalnym rynku chemikaliów dla obronności (intensyfikacja produkcji chemikaliów wykorzystywanych do produkcji materiałów wysokoenergetycznych i rozszerzenie portfolio produktów o nitrocelulozę, nitroguanidynę oraz nitroglicerynę). Roczne przychody segmentu do 2030 roku zakładane są na poziomie 600-800 mln zł przy marży EBITDA 40-50 proc.

Segment zaawansowanej chemii ma dostarczać wysokiej jakości tworzywa, alkohole oxo i plastyfikatory, które łączą zrównoważony rozwój z efektywnością kosztową m.in. dzięki zwiększeniu udziału Compoundów w sprzedaży tworzyw do 50 proc. Roczne przychody do 2030 roku mają wynieść 3-3,5 mld zł przy marży EBITDA na poziomie około 4 proc.

Źródło: Rzeczpospolita

Firmy Grupa Azoty Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

Celem Grupy Azoty w perspektywie do 2030 r. jest wzrost przychodów ze sprzedaży do 17–18 mld zł i poprawa wyniku EBITDA do 1,9–2 mld, co przełoży się na rentowność EBITDA przekraczającą 10 proc. Dla porównania, w 2024 r. wynik EBITDA grupy był 330 mln zł pod kreską, a przychody wyniosły nieco ponad 13 mld zł. Istotnym elementem strategii jest utrzymanie dyscypliny finansowej i zakładany spadek wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 2,5. Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania strategii wyniosą od 3 mld do 4 mld zł, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

