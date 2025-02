Operator nigdy nie uruchomionego gazociągu Nord Stream 2, przymierza się do jego sprzedaży. Należąca do Gazpromu spółka ma długi, które musi szybko spłacić. Sprzedaż to jedna z możliwości, pod warunkiem, że znajdą się chętni na nieużywany i uszkodzony gazociąg.