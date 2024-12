Decyzje koncernów to efekt spowolnienia rządowych wydatków na transformację energetyczną w efekcie kryzysu energetycznego z 2022 r. wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. Duże europejskie firmy, które inwestowały w transformację w stronę czystej energii, pod naporem konkurencji z USA jak Exxon i Cheveron, zmieniły swoje nastawienie i wysiłki inwestycyjne.

Naftowi giganci ograniczają wydatki na OZE

W efekcie podjętych w 2024 r. decyzji przez europejskie koncerny naftowe jak BP i Shell, wydatki na transformację energetyczną gwałtownie spowolniły, a miliardy dolarów planowane na inwestycje w projekty wiatrowe i fotowoltaiczne, przesunięto na rozwój projektów związanych z ropą i gazem ziemnym. Te bowiem w krótszym horyzoncie czasu mogą przynieść wyższe zyski dzięki rosnącej marży.

BP, które postawił sobie za cel 20-krotny wzrost produkcji energii odnawialnej w tej dekadzie do 50 gigawatów, ogłosił w grudniu, że zamierza wydzielić niemal wszystkie swoje projekty dotyczące morskiej energetyki wiatrowej do spółki córki z japońskim producentem energii JERA. Oznacza to, że firma podzieli się rosnącymi kosztami i ryzykiem inwestycyjnym z azjatyckim graczem.

Z kolei Shell, który kiedyś zobowiązał się stać się największą na świecie firmą elektroenergetyczną, w dużej mierze zaprzestał inwestycji w nowe projekty morskiej energetyki wiatrowej. Jednocześnie przestał działać na rynku elektroenergetycznym w Europie i Chinach. Zredukował także swoje ambitne plany zmniejszenia emisji CO2. Koncern jednocześnie jednak podkreśla, że cel osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 r. pozostaje w mocy, a firma będzie nadal inwestować w transformację energetyczną.