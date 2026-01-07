Z tego artykułu się dowiesz: Jak rozwija się sytuacja na rynku ropy w kontekście porozumienia między USA a Wenezuelą?

Jakie są implikacje dostaw ropy z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych dla cen surowca?

Jakie potencjalne zmiany polityczne i gospodarcze mogą wyniknąć z porozumienia z Wenezuelą?

Jakie są strategiczne znaczenia dla relacji między Wenezuelą, Chinami i USA w kontekście umowy naftowej?

Jakie możliwości inwestycyjne mogą się pojawić dla amerykańskich firm naftowych w Wenezueli?

Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono w środę rano 56,46 dol., czyli o 1,2 proc. mniej niż dzień wcześniej. Ropa Brent kosztowała wówczas 60,18 dol. Chwilowo jej cena spadła poniżej 60 dol. za baryłkę. (W dwunastomiesięcznym dołku wynosiła ona 58,4 dol.) Inwestorzy reagowali w ten sposób na wpis prezydenta USA Donalda Trumpa mówiący, że Wenezuela dostarczy ropę Stanom Zjednoczonym.

„Z przyjemnością ogłaszam, że tymczasowe władze Wenezueli skierują między 30 a 50 mln baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy do Stanów Zjednoczonych. Ta ropa zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a pieniądze będą kontrolowane przeze mnie jako prezydenta USA, by zapewnić, że zostaną wykorzystane z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i USA. Poprosiłem sekretarza ds. energii Chrisa Wrighta, by zrealizował ten plan natychmiast. Ropa zostanie załadowana na statki i sprowadzona bezpośrednio do portów w USA” – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

– Nie podano wielu dodatkowych szczegółów, ale tego rodzaju wolumen odpowiada około 30-50 dniom produkcji sprzed amerykańskiej blokady, więc może to być ropa, która zalegała w Wenezueli i prawdopodobnie nie oznacza początku nowego trendu – ocenia Jim Reid, strateg Deutsche Banku.