Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono w środę rano 56,46 dol., czyli o 1,2 proc. mniej niż dzień wcześniej. Ropa Brent kosztowała wówczas 60,18 dol. Chwilowo jej cena spadła poniżej 60 dol. za baryłkę. (W dwunastomiesięcznym dołku wynosiła ona 58,4 dol.) Inwestorzy reagowali w ten sposób na wpis prezydenta USA Donalda Trumpa mówiący, że Wenezuela dostarczy ropę Stanom Zjednoczonym.
„Z przyjemnością ogłaszam, że tymczasowe władze Wenezueli skierują między 30 a 50 mln baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy do Stanów Zjednoczonych. Ta ropa zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a pieniądze będą kontrolowane przeze mnie jako prezydenta USA, by zapewnić, że zostaną wykorzystane z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i USA. Poprosiłem sekretarza ds. energii Chrisa Wrighta, by zrealizował ten plan natychmiast. Ropa zostanie załadowana na statki i sprowadzona bezpośrednio do portów w USA” – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.
– Nie podano wielu dodatkowych szczegółów, ale tego rodzaju wolumen odpowiada około 30-50 dniom produkcji sprzed amerykańskiej blokady, więc może to być ropa, która zalegała w Wenezueli i prawdopodobnie nie oznacza początku nowego trendu – ocenia Jim Reid, strateg Deutsche Banku.
Uznano to jednak za zapowiedź ewentualnego szerszego porozumienia między USA a Wenezuelą mogącego prowadzić do transformacji ustrojowej w Caracas oraz szerszego otwarcia gospodarki wenezuelskiej na inwestycje amerykańskie. Jest to również sygnał, że mniej ropy z Wenezueli będzie trafiało do Chin.
„Biorąc pod uwagę, że Chiny były głównym nabywcą przemycanej wenezuelskiej ropy i są głównym wierzycielem Caracas, ten krok jest wyraźnie wymierzony w wysłanie mocnego sygnału do Pekinu, który ma ambitne plany w Ameryce Południowej, zwłaszcza w krajach bogatych w surowce, takich jak Peru. W 2023 roku Chiny i Wenezuela sformalizowały „strategiczne partnerstwo na każdą pogodę”. Pekin wykorzystywał również handel ropą z Caracas do rozszerzania międzynarodowego zasięgu juana, osłabiając tym samym skuteczność amerykańskich sankcji. Usunięcie Maduro służy zatem jako ostrzeżenie dla innych autorytarnych przywódców, aby zachowali ostrożność przy pogłębianiu dyplomatycznych i gospodarczych więzi z Chinami kosztem Stanów Zjednoczonych” – wskazują analitycy UniCredit.
„The Wall Street Journal” doniósł natomiast, że Trump planuje spotkać się w piątek w Białym Domu z przedstawicielami największych amerykańskich firm naftowych – Chevron, ConocoPhillips i Exxon Mobil – oraz innych krajowych producentów, „aby omówić dokonywanie znaczących inwestycji w wenezuelskim sektorze naftowym”. Trump oświadczył, że amerykańskie firmy naftowe ostatecznie zainwestują miliardy dolarów w odbudowę starzejących się zdolności produkcyjnych Wenezueli w zakresie ropy naftowej. Zadeklarował również, że mogą one liczyć na wsparcie finansowe od rządu USA.
Chevron obecnie prowadzi działalność w Wenezueli jako jedyna amerykańska firma naftowa. Aktywa ConocoPhillips i Exxon zostały znacjonalizowane przez ówczesnego prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza w połowie pierwszej dekady XXI wieku.
Wenezuela jest członkiem założycielskim Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i posiada największe na świecie zasoby ropy – około 303 miliardów baryłek. Jednak jej sektor naftowy od dawna znajduje się w upadku, między innymi z powodu niedoinwestowania i sankcji USA. Średnia produkcja w ubiegłym roku wyniosła 1,1 miliona baryłek dziennie. Analitycy rynku ropy stwierdzili, że produkcja wenezuelska mogłaby wzrosnąć nawet o pół miliona baryłek dziennie w ciągu najbliższych dwóch lat przy stabilności politycznej i inwestycjach amerykańskich.
