Chińskie rafinerie na celowniku Brukseli. Uderzenie w importerów ropy z Rosji

Komisja Europejska przygotowała sankcje na chińskie rafinerie, które kupują rosyjską ropę. Restrykcje mają trafić do 19. pakietu sankcji. Dochody Kremla z kopalin spadają, ale niewystarczająco szybko. Kraje Unii także wciąż dotują wojnę Putina.

Publikacja: 11.09.2025 10:51

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

O uderzeniu w chińskie rafinerie poinformowała agencja Reuters, powołując się na anonimowych urzędników z Brukseli. Według agencji 19. pakiet sankcji może zostać zaproponowany już w piątek 12 września, po powrocie delegacji unijnej z rozmów w Waszyngtonie. 

Rafinerie z Chin, banki z Azji Środkowej

W nowym pakiecie czarna lista zostanie rozszerzona o firmy z państw trzecich, które pomagają Rosji omijać zachodnie ograniczenia – od małych firm pośredniczących po przedsiębiorstwa operacyjne i największe koncerny. Według źródeł agencji na listę trafią m.in. banki z dwóch krajów Azji Środkowej, przez które rosyjscy importerzy wciąż mogą dokonywać transakcji płatniczych. Prawdopodobnie chodzi o banki z Kirgistanu i Tadżykistanu.

Jak zauważają źródła, od lata KE analizuje działania chińskich rafinerii pod kątem zakupu rosyjskiej ropy za pośrednictwem tajnej floty objętej sankcjami. Te, które wspomagają tak wojnę Putina, trafią na sankcyjną listę. Oznacza to, że zostaną odcięte od unijnego rynku.

Dotychczas UE objęła 18. pakietem sankcji dwa chińskie banki i indyjską rafinerię ropy naftowej Nayara Energy w Vadinar, która należy do Rosnieftu. Skutkowało to kłopotami samego rosyjskiego koncernu i koniecznością szukania przez Nayara dostawców ropy z Bliskiego Wschodu.

A Trump swoje: podnoście cła

„Financial Times”, powołując się na wiarygodne źródła, pisał, że Donald Trump zażądał od krajów Wspólnoty nałożenia 100-proc. ceł na towary z Chin i Indii w odpowiedzi na ich import rosyjskiej ropy. Według gazety żądanie to zostało wyrażone na spotkaniu wysokiej rangi urzędników amerykańskich i europejskich w Waszyngtonie.

Jak sprecyzował jeden z rozmówców FT, Biały Dom jest gotów nałożyć podobne cła na nabywców rosyjskich surowców energetycznych, ale tylko pod warunkiem wsparcia ze strony partnerów unijnych. Inny urzędnik amerykański potwierdził, że Waszyngton wprowadzi cła, lustrzane do tych, które Unia nałoży na Chiny i Indie.

Według najnowszego raportu fińskiego instytutu CREA, który od początku wojny Putina monitoruje dochody Rosji z kopalin, przychody Rosji z eksportu ropy, gazu i węgla zmniejszają się trzeci miesiąc z rzędu. W sierpniu o 2 proc. w ujęciu miesięcznym. To jednak wciąż ogromne kwoty. Dziennie do kasy wojennej Kremla wpływało 564 mln euro.

Najwięksi donatorzy wojny Putina – także kraje Unii

Przychody Rosji z eksportu węgla wzrosły o 7 proc. w ujęciu miesięcznym, osiągając najwyższy poziom w roku. Kto kupował tę kopalinę? Głównie sojusznik Zachodu – Korea Południowa, co było napędzane wyższym zużyciem prądu w tym kraju. Import rosyjskiego węgla do Korei Płd. wzrósł o 36 proc. w ujęciu miesięcznym, osiągając najwyższy poziom w historii.

W sierpniu największymi importerami rosyjskich kopalin, a tym samym donatorami wojny były Chiny przed Indiami, Turcją, dwoma krajami Unii (Węgry, Słowacja) i Koreą Płd. Zapłaciły Rosji łącznie 979 mln euro za paliwa kopalne. Unia pozostaje największym importerem rosyjskiego LNG, który trafia m.in. do Francji, Holandii i Belgii. 

W sierpniu 2025 r. nieco ponad połowa (53 proc.) rosyjskich dostaw ropy naftowej była przewożona tankowcami, co oznacza spadek o 8 punktów procentowych w porównaniu z lipcem. To sugeruje uzależnienie od floty cieni. Tankowce objęte sankcjami obsługiwały 12 proc. rosyjskiego eksportu ropy w sierpniu.

Finowie podkreślają, że obecny limit cenowy nałożony na ropę z Rosji (47,5 dol. za baryłkę) jest niewystarczający, by skutecznie obciąć wpływy Kremla z eksportu tego surowca. Sufit cenowy powinien wynosić tyle, ile od dawna proponuje Estonia i inne republiki bałtyckie oraz Polska, czyli 30 dol. za baryłkę. To wciąż znacznie powyżej rosyjskich kosztów produkcji, które wynoszą średnio 15 dol. za baryłkę, ale zmniejszyłby dochody Rosji z eksportu ropy od razu o 40 proc. (153 mld euro). Tylko w sierpniu limit cenowy na poziomie 30 dol. za baryłkę zmniejszyłby dochody Rosji o 38 proc. (3,71 mld euro).

Źródło: rp.pl

O uderzeniu w chińskie rafinerie poinformowała agencja Reuters, powołując się na anonimowych urzędników z Brukseli. Według agencji 19. pakiet sankcji może zostać zaproponowany już w piątek 12 września, po powrocie delegacji unijnej z rozmów w Waszyngtonie. 

Rafinerie z Chin, banki z Azji Środkowej

