Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są cele i założenia 19. pakietu sankcji Unii Europejskiej?

Które chińskie rafinerie i azjatyckie banki są na celowniku Unii Europejskiej?

Dlaczego Donald Trump domaga się 100-procentowych ceł na towary z Chin i Indii?

Które kraje są najwięksi importerami rosyjskich kopalin i jakie są ich powiązania z wojną w Ukrainie?

O uderzeniu w chińskie rafinerie poinformowała agencja Reuters, powołując się na anonimowych urzędników z Brukseli. Według agencji 19. pakiet sankcji może zostać zaproponowany już w piątek 12 września, po powrocie delegacji unijnej z rozmów w Waszyngtonie.

Reklama Reklama

Rafinerie z Chin, banki z Azji Środkowej

W nowym pakiecie czarna lista zostanie rozszerzona o firmy z państw trzecich, które pomagają Rosji omijać zachodnie ograniczenia – od małych firm pośredniczących po przedsiębiorstwa operacyjne i największe koncerny. Według źródeł agencji na listę trafią m.in. banki z dwóch krajów Azji Środkowej, przez które rosyjscy importerzy wciąż mogą dokonywać transakcji płatniczych. Prawdopodobnie chodzi o banki z Kirgistanu i Tadżykistanu.

Jak zauważają źródła, od lata KE analizuje działania chińskich rafinerii pod kątem zakupu rosyjskiej ropy za pośrednictwem tajnej floty objętej sankcjami. Te, które wspomagają tak wojnę Putina, trafią na sankcyjną listę. Oznacza to, że zostaną odcięte od unijnego rynku.