Indie chcą od Brukseli wyjaśnień

Jak zauważa Bloomberg, uczestnicy globalnego rynku ropy naftowej czekają teraz na to, czy obawy dotyczące Nayary rozprzestrzenią się z armatorów na kontrahentów handlowych i banki. Według agencji, indyjskie rafinerie ropy naftowej wystąpiły do Komisji Europejskiej o wyjaśnienia dotyczące sankcji, w tym umieszczenia Nayary na czarnej liście i ogólnego zakazu dostaw do UE oleju napędowego i innych paliw produkowanych z rosyjskiej ropy.

W poniedziałek UE przedstawiła ogólne wyjaśnienie, mówiąc, że zakaz wejdzie w życie za sześć miesięcy, od 21 stycznia 2026 r.

Indyjska rafineria już obawia się, że europejskie sankcje będą skutkować utratą klientów. Dlatego zaczęła wymagać przedpłaty lub akredytywy, płatnej po przedstawieniu dokumentów przewozowych, przed załadunkiem ładunku nafty z dostawą w sierpniu. Tymczasem w branży przyjętą normą jest dokonywanie płatności w okresie od 15 do 30 dni od załadunku towaru na tankowiec.

– Zmiana warunków przetargu podkreśla, jak dalekosiężne są ostatnie sankcje UE – mówi Zamir Yusof, analityk firmy Kpler. Według niego wymóg przedpłaty lub akredytywy odzwierciedla obawy, że kontrahenci mogą odmówić realizacji transakcji, a banki mogą odmówić zapłaty za nie.

Rosjanie nie mogą sprzedać udziałów w rafinerii

Rosnieft nazwał środki ograniczające wobec Nayary „bezpodstawnymi i bezprawnymi”, podkreślając, że nie jest większościowym udziałowcem indyjskiej spółki. Według Rosjan akcjonariusze Nayara Energy nigdy nie otrzymali dywidend, a zgromadzone zyski zostały przeznaczone „wyłącznie na rozwój rafinacji ropy naftowej i petrochemii, a także sieci sprzedaży detalicznej firmy”. Nayara ma jedną z największych sieci w Indiach – prawie 7 tys. stacji benzynowych i innych punktów sprzedaży paliw.