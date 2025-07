Krwawe pieniądze rosyjskich klientów

Według senatora trzy wymienione kraje odpowiadają za około 80 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej, co napędza „maszynkę wojenną Putina”. „To, co robicie (Indie, Chiny i Brazylia – red.), to krwawe pieniądze” – powiedział Graham w wywiadzie dla Fox News. „On (Putin – red.) nie przestanie, dopóki ktoś go nie zmusi”.

Fińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), policzyło, że od czasu nałożenia przez UE embarga na rosyjską ropę pod koniec 2022 r. do czerwca 2025 r. Chiny kupiły 47 proc. całkowitego eksportu ropy naftowej, a Indie kupiły 38 proc. Brazylia importuje wyłącznie produkty ropopochodne – 12 proc. całości dostaw (3. miejsce po Turcji z 26 proc. i Chinach z 13 proc.).

Indyjskie rafinerie szukają nowych dostawców

Groźby Amerykanów w połączeniu z 18. pakietem sankcji Wspólnoty skierowanym głównie na obcięcie rosyjskich zysków z kopalin już wywołują pożądany skutek. Największy na Subkontynencie koncern energetyczny – Reliance Industries, dla którego Rosja stała się głównym dostawcą ropy, zamierza zdywersyfikować swoje zakupy, dowiedziała się agencja Bloomberg.

Indyjski gigant chce mieć jak najwięcej dostawców spoza Rosji. Według firmy analitycznej Kplera w tym roku Reliance kupuje średnio 603 tys. baryłek rosyjskiej ropy dziennie, podczas gdy przed wojną na Ukrainie w 2021 r. było to zaledwie 40 tys. baryłek. Prawie połowa ropy naftowej importowanej przez Reliance pochodzi z Rosji, a około 20 proc. eksportowanych przez firmę produktów naftowych trafiło w tym roku do Europy.

Także coraz więcej nabywców odmawia współpracy z rafineryjną spółką Nayara Energy, w której rosyjski Rosnieft posiada ponad 49 proc. udziałów. Rafineria została objęta sankcjami Unii Europejskiej. Rosnieft nie może swoich udziałów sprzedać ani wymienić.