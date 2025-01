Chiny i Indie wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy

Według firmy konsultingowej FGE zakaz przyjmowania tankowców objętych sankcjami nałożony na początku stycznia przez chińskiego operatora portu Shandong Port Group oraz późniejsze sankcje „pożegnalne” administracji Joe Bidena z 10 stycznia doprowadzą szybko do utraty co najmniej 1 mln baryłek dziennych dostaw do rafinerii w prowincji Shandong. Działa tam wiele niezależnych rafinerii, które w ostatnich latach aktywnie kupowały lekką ropę rosyjską ropę marki ESPO.

Według Xu Muyu, starszego analityka w Kpler, import rosyjskiej dalekowschodniej ropy naftowej do Chin w najbliższych tygodniach pozostanie na bardzo niskim poziomie. W ubiegłym tygodniu spadł do sześciomiesięcznego minimum wynoszącego 717 tys. baryłek dziennie.

Do Azji płynie ropa z Morza Północnego i Kazachstanu

W Indiach rafinerie nadal przyjmują rosyjską ropę załadowaną przed 10 stycznia, jednak będzie to możliwe tylko do końca okresu przejściowego, tj. 27 lutego (rozliczenie transakcji musi zostać zakończone do 12 marca). Jak powiedział agencji Reutera w zeszłym tygodniu Vetsa Ramakrishna Gupta, dyrektor finansowy jednej z największych państwowych rafinerii ropy naftowej w Indiach - Bharat Petroleum, w marcu handlowcy ropą naftową nie złożyli ani jednej oferty na transport surowca z Rosji:

Zazwyczaj handlarze składają oferty do 15-go dnia miesiąca, aby rozpocząć realizację zleceń na kolejny miesiąc; Następnie ropa jest dostarczana kupującemu. Bharat Petroleum otrzymywało z Rosji średnio 16-17 ładunków miesięcznie (co pokrywało 35 proc. zapotrzebowania), ale już w styczniu przybyło o trzy tankowce mniej. Spółka spodziewa się dalszych cięć w lutym i marcu.

Lider indyjskiego sektora przerobu ropy - Indian Oil Corporation, poszukuje alternatyw i kupił już w przetargu 6 mln baryłek amerykańskiej i afrykańskiej ropy naftowej, jako dopełnienie 10 mln baryłek zakupionych wcześniej w tym miesiącu.

Ropa naftowa inna niż rosyjska już zaczęła płynąć do Azji. Jak podaje Bloomberg, opierając się na danych o ruchu statków zmierzających do Azji, w lutym firmy z regionu będą otrzymywać niemal 400 tys. baryłek ropy dziennie z Morza Północnego i Kazachstanu. Jak poinformowali agencję handlowcy, jedna z chińskich rafinerii, która regularnie importowała rosyjską ropę ESPO, po raz pierwszy od wielu lat kupiła surowiec kazachski.