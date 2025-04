W poniedziałek rano kontrakty terminowe na ropę marki Brent potaniały o 2,41 proc., do 63,01 dol. za baryłkę. Tak taniego surowca nie było od czterech lat. Amerykańska marka WTI straciła jeszcze mocniej. Kontrakty były o 2,47 proc. tańsze niż w piątek. Cena spadła do 60,46 dol. za baryłkę i zbliżyła się do kolejnej dawno nie widzianej na rynkach granicy – informuje agencja Reutera. Od rozpętania przez Biały Dom wojny celnej ropa straciła na wartości już blisko 15 proc.

Panika opanowała rynki

„Dopóki panika na rynkach nie opadnie, trudno przewidzieć, gdzie obecnie znajdą się najniższe poziomy cen ropy. Do tego trudno to zatrzymać, chyba że Trump zrobi coś, co powstrzyma narastające obawy przed globalną wojną handlową i recesją” – podkreśla Vandana Hari z Vanda Insights.

W odpowiedzi na cła wprowadzone przez Donalda Trumpa, Pekin ogłosił w piątek nałożenie dodatkowych, 34-procentowych ceł na amerykański import do Chin, co potwierdziło obawy inwestorów, dotyczące ogólnoświatowej wojny handlowej.