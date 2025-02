Bloomberg informuje, że z projektu oświadczenia, do którego agencja dotarła, wynika, iż kraje G7 mogą nakazać swoim ministrom finansów zbiorowy przegląd limitu cen ropy naftowej. Obecnie wynosi on 60 dolarów za baryłkę i został wprowadzony w celu ograniczenia dostępu Kremla do petrodolarów.

Ruch ten byłby częścią wysiłków zmierzających do zwiększenia kosztów wojny na Ukrainie dla Rosji, aby „stymulować ją do negocjacji o prawdziwym pokoju”. Wiele krajów Unii w tym Polska i kraje bałtyckie, od dawna opowiada się za zaostrzeniem limitu do 30 dolarów za baryłkę.

Amerykanie mogą „podwoić" sankcje przeciwko Rosji

Jeżeli chodzi o G7 (USA, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Kanada) to na tym etapie rozmów nie jest jasne, w jakim stopniu wszystkie kraje G7 popierają dokument w jego obecnej formie. Agencja zasugerowała, że może on zostać zmieniony, gdy dyplomaci będą kontynuować dyskusję nad jego treścią. Tak zwana opcja zerowa wspomina również o „wojskach i miejscowych siłach" które, „w połączeniu z wiarygodnym międzynarodowym monitoringiem zostaną uruchomione w celu zapewnienia, że uzgodnienia są przestrzegane”.