OPEC+ opóźnia odejście od redukcji wydobycia

„Arabia Saudyjska obniża ceny ropy dla odbiorców w Azji bardziej niż oczekiwano po tym, jak OPEC+ opóźnił wznowienie wydobycia” – dodaje agencja Bloomberg.

Czytaj więcej Gospodarka Koniec miesiąca miodowego Rosji i Arabii Saudyjskiej Następca saudyjskiego tronu książę Mohammed bin Salman nie przyjął zaproszenia Władimira Putina na szczyt BRICS w Rosji. I ostrzegł, że cena ropy może spaść do 50 dol. za baryłkę.

W ubiegły czwartek odbyło się spotkanie porozumienia eksporterów ropy OPEC+, na którym podjęto decyzję w sprawie polityki naftowej sojuszu na przyszły rok. Obowiązujące kwoty ograniczonego wydobycia zostały przedłużone do końca 2026 roku. Dobrowolne ograniczenia, w wysokości 1,65 mln baryłek dziennie, w wielu krajach również pozostaną w mocy. Uczestnicy spotkania zdecydowali też o przesunięciu planowanego odejścia od dodatkowych ograniczeń, do poziomu 2,2 mln baryłek dziennie ze stycznia na kwiecień 2025 roku. OPEC+ ma całkowicie wycofać się z ograniczania wydobycia do końca 2026 r. zamiast do września 2025 r.

Reuters dodaje, że Saudi Aramco również ostro obniżyło ceny dla europejskich konsumentów, utrzymując jednocześnie ceny w USA na dotychczasowym poziomie.