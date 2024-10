Ropa gwałtownie tanieje. Rosja straci najwięcej

Ropa z Rosji będzie jeszcze tańsza

W drugiej połowie tygodnia okaże się jak ta sytuacja wpłynęła na cenę ropy z Rosji. Według obliczeń agencji Reuters koszt dostaw ropy dostarczanej do rosyjskich rafinerii w listopadzie może spaść w porównaniu z październikiem w obliczu spadających cen na świecie.

- Myślę, że do końca tygodnia dojdziemy do porozumienia (w sprawie cen na rosyjską ropę - red.). Ale na razie, póki marka Brent tanieje, wszyscy czekają – potwierdził agencji jeden z traderów. Rosyjskie koncerny naftowe, by sprzedać swoją produkcję, na którą nałożone są zachodnie sankcje, dają największe zniżki w stosunku do marki Brent.

Rosyjscy handlowcy przy ustalaniu krajowych cen ropy kierują się wartością netto za sprzedaż surowców przez porty na zachodzie Federacji Rosyjskiej, zredukowaną do punktów dostaw do systemu Transnieftu (państwowy monopolista w transporcie ropy).

Rubel traci coraz więcej do dolara

Zniżka na markę Urals jest ustalana z uwzględnieniem wskaźnika płynności gatunku rosyjskiego głównie na rynkach azjatyckich, a także kosztów transportu i kursu wymiany rubla. Na koniec października rubel osłabł do 96,67 za dolara z 92,40 na początku miesiąca. Reuters szacuje zniżkę na Urals na 10,31 dolara za baryłkę

Obecny harmonogram zakłada zmniejszenia o ponad połowę mocy produkcyjnych w rosyjskich rafineriach w listopadzie do około 2,0 mln ton z 4,4 mln ton w październiku, wynika z wyliczeń Reutersa. Wpływ na to mają udane ukraińskie ataki dronowe oraz spadający popyt na rosyjski surowiec.