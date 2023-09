Jacek Krawiec: Orlen sztucznie zaniża ceny paliw. To mu szkodzi

Dzisiaj za litr płacimy jednak 6 zł, a rok wcześniej było to ponad 7 zł. Jeszcze większa różnica jest w przypadku oleju napędowego. Dzisiaj kosztuje on ok. 6 zł, a rok wcześniej 8,1 zł za litr. To są ceny rok do roku, a uwarunkowania ekonomiczne – jak cena baryłki i dolara – nie przemawiają za tym, aby była tak znaczna różnica. Kierując się tylko rynkiem, powinniśmy więc płacić więcej niż teraz. Płacimy jednak mniej o ok. 1 zł na benzynie i ok. 2 zł na oleju napędowym niż teoretycznie powinniśmy. Specjalny rabat na ON to nic innego, jak wyborcza kiełbasa dla rolników. Jak wynika z dostępnych analiz rynkowych, dzisiaj cena benzyny „95” powinna wynosić ok. 7 – a nawet 7,5 zł – za litr.

Jeśli ta polityka cenowa trwa od kilku miesięcy, to Orlen narażony jest na mniejsze zyski z tytułu sprzedaży paliw – o ok. 2 mld zł. Mówią to także analitycy. Taka kwota może pomniejszyć przychód Orlenu w III kw. tego roku – w zależności od tego, od kiedy ta taktyka obniżania marży trwa. Już wiosną tego roku Orlen miał niskie stawki marż. Niewiele zaryzykuję, jeśli założę się, że obecnie marża na litrze jest ujemna i Orlen ma z tego tytułu stratę.

UOKiK jednak nie wykrył żadnego procederu manipulowania ceną…

Nawet nie wszczął kontroli. Wszystkie instytucje kontrolne są pod wypływem partii rządzącej, która – jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio – może stosować naciski na urzędy kontrolne.

UOKiK jednak wielokrotnie występował przeciwko spółkom Skarbu Państwa, aby bronić interesów klientów…

Jeśli tak, to powinien działać. Obecnie takiego postępowania nie widzę. A są do tego poważne podstawy.

Postarajmy się więc odnieść te ceny do sąsiadów. Orlen działa także na Litwie, Czechach, Słowacji i w Niemczech. Tam też są tak niskie ceny?

Sprawdziłem ceny na Litwie, w Niemczech, Czechach i Słowacji. W tych dwóch ostatnich krajach ceny na stacjach Orlenu są wyższe o ok. 25 proc. niż na stacjach Orlenu w Polsce. W Niemczech jest to już 45 proc. więcej. Trudno więc zakładać, że tylko w Polsce mamy wyjątkową sytuację, która pozwala na niższe ceny. Są one sztucznie zaniżane ze względu na zbliżające się wybory.