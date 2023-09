Tak Orlen ukrywa braki benzyny? Wyciekła tajna instrukcja dla stacji paliw

"O ile ceny benzyny i oleju napędowego w Niemczech pozostają na niemal niezmienionym poziomie, o tyle w Polsce spadają. Na koniec sierpnia 2023 r. benzyna premium w Słubicach kosztowała od 6,75 do 6,85 zł (wówczas od 1,51 do 1,53 euro) za litr. Diesel dostępny był w cenach od 6,45 zł do 6,55 zł (wówczas od 1,44 do 1,47 euro) – obecnie: od 5,94 zł (1,29 euro). I to pomimo faktu, że od sierpnia cena ropy naftowej na rynku światowym stale rośnie" – piszą autorzy tekstu.

Portal zachęca do tankowania benzyny i diesla w Polsce: to "oszczędność 71 eurocentów na litrze"!