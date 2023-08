W Rosji zaczynają się problemy z paliwem. Brakuje go też na Krymie

Paliwo najdroższe w Rosji

Problemy zaopatrzeniowe Rosjan zwiększa też zniszczenie mostu Czongarskiego, łączącego Krym z Ukrainą kontynentalną. A także sytuacja z paliwem w samej Rosji. Rosnące zaopatrzenie armii i zarabianie na eksporcie ropy i paliw, by finansować wojnę, pogarsza sytuację z paliwem na rosyjskich stacjach.

Agencja RIA Nowosti informuje dziś (14 sierpnia), że cena oleju napędowego na Petersburskiej Międzynarodowej Giełdzie Towarowej (SPIMEX), na podstawie handlu w poniedziałek, po raz dziewiąty od początku sierpnia pobiła rekord drożyzny. Dzienny wzrost wyniósł 1,57 proc. w ciągu dnia i przekroczył 65 tysięcy rubli za tonę. Także olej opałowy jest najdroższy w historii trzeci dzień handlowy z rzędu, dodając kolejne 1,04 proc. w ciągu dnia handlowego, podnosząc cenę do 34 809 rubli za tonę. Skroplone gazy węglowodorowe (LHG) wzrosły o 1,96 proc. do 21 504 rubli. Cena paliwa lotniczego spadła o 3,49 proc. do 64 810 rubli za tonę. Benzyna AI-95 również podrożała - o 0,56 proc., do 69 049 rubli za tonę.