Kuba ma nowego głównego dostawcę ropy naftowej. Zdetronizował Rosję

Rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział Reuterowi w kwietniu, że Waszyngton „jest świadomy tego, że Kuba kupuje ropę z różnych krajów” także tych objętych sankcjami. Według danych, tankowiec Pemex Bicentenario odbył w tym roku co najmniej cztery rejsy z Meksyku na Kubę. Dane pokazały, że w sumie Meksyk dostarczał Kubie około 13 000 baryłek dziennie lekkiej ropy naftowej Olmeca od kwietnia. Ropa meksykańska lepiej nadaje się dla starzejących się kubańskich rafinerii niż ciężka ropa wenezuelska. Wenezuela w ostatnich latach walczyła o wyprodukowanie wystarczającej ilości paliwa na potrzeby krajowe, zmniejszając eksport. Jej dostawy na Kubę w tym roku do lipca spadły do 55 000 baryłek dziennie z prawie 80 000 baryłek dziennie w 2020 roku. Meksyk i Wenezuela były stałymi dostawcami ropy na Kubę w ramach paktu z San Jose w latach 90. Podczas gdy Wenezuela powiększyła eksport na wyspę od czasu zawarcia dwustronnego paktu handlowego w 2000 r., to Meksyk wysyłał ładunki na Kubę tylko sporadycznie z powodów humanitarnych aż do tego roku – pisze Reuters.

Według danych Eikon, Rosja dostarczała Kubie około 12 000 baryłek dziennie ropy naftowej, między lutym a lipcem. Kubie prawie zawsze brakuje paliwa, ale najbardziej podczas upalnego karaibskiego lata, kiedy mieszkańcy włączają klimatyzację, pobierając rezerwy energii. Kubański rząd rozpoczął w tym roku remont swoich rozpadających się elektrowni na ropę. Te naprawy i większe dostawy paliwa z Rosji i Meksyku przyczyniły się do bardziej stabilnego wytwarzania i mniejszej liczby przerw w dostawie prądu w tym roku. Jednak paliwa – benzyna i ropa – do samochodów prywatnych oraz ciężarowych wciąż są racjonowane. Od marca tego roku Kubańczycy walczą z ich dramatycznymi niedoborami.