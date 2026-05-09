Branża OZE przestaje być traktowana jedynie jako sposób na rozwiązanie problemów klimatycznych, ale staje się realnym mechanizmem wzrostu gospodarczego i zmian strukturalnych na rynku pracy, generując miliony stanowisk i zasilając lokalne budżety – zauważa w swojej analizie agencja PR & digital marketingu Commplace.

Jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, sektor ten rośnie szybciej niż gospodarka, a wzrost zatrudnienia przekracza średnią dla innych branż. Skala tej zmiany jest szczególnie wyraźna w Europie. Wedle raportów IRENA i Międzynarodowej Organizacji Pracy, w europejskiej branży odnawialnych źródeł energii pracuje obecnie ponad 2,04 mln osób, z czego niemal 1,8 mln w państwach Unii Europejskiej.

– Sektor OZE to dziś rynek pracy obejmujący zarówno wyspecjalizowane role techniczne, jak i stanowiska związane z zarządzaniem projektami, regulacjami czy strategią biznesową. Mówimy o całym łańcuchu kompetencji – od osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji, przez specjalistów technicznych i serwisowych, po ekspertów zajmujących się przyłączeniami do sieci, aspektami środowiskowymi czy zgodnością regulacyjną – wymienia Kaja Sawicka, dyrektor projektów OZE w EnercoNet.

Branży OZE brakuje pracowników technicznych

Mimo imponujących wzrostów, sektor mierzy się z poważnym wyzwaniem – deficytem siły roboczej. Najczęściej w dyskusjach publicznych mówi się tu o niedoborze ekspertów i nowych technologii, tymczasem branża coraz mocniej odczuwa niedobór pracowników technicznych, w tym elektryków, instalatorów systemów energetycznych, monterów infrastruktury, techników serwisu czy specjalistów zajmujących się obsługą i utrzymaniem instalacji.

Powodem jest dynamika i skala inwestycji w sektor. Tylko w energetyce wiatrowej zatrudnienie w Europie sięga obecnie setek tysięcy osób, a według prognoz WindEurope może przekroczyć 600 tys. do 2030 roku.

– Tempo rozwoju projektów powoduje, że znaczenie kompetencji technicznych rośnie szybciej niż dostępność specjalistów na rynku – zauważa ekspert z EnercoNet.

Wynagrodzenia w branży rosną, choć są bardzo zróżnicowane. Pracownicy techniczni bez doświadczenia zarabiają około 5–6 tys. zł brutto, z kolei najbardziej wykwalifikowani specjaliści i kadra zarządzająca mogą liczyć na kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.

OZE to korzyści dla lokalnego biznesu i samorządów

Inwestycje w OZE sięgają więc szeroko poza samą branżę, tworząc rozbudowany łańcuch wartości, w który włączają się lokalne firmy – od wykonawców infrastruktury, przez transport i logistykę, po wyspecjalizowane usługi techniczne. Jak zauważa agencja Commplace, w praktyce oznacza to nie tylko jednorazowe kontrakty, ale często wieloletnią współpracę przy obsłudze i serwisie instalacji.

– Każda inwestycja w OZE generuje aktywność gospodarczą w regionie. To impuls nie tylko dla rynku pracy, ale także dla lokalnych przedsiębiorstw – podkreśla Kaja Sawicka.

W analizie podano przykład gminy Darłowo, w której – jak wskazują władze samorządowe – farmy wiatrowe generują około 8 mln zł rocznie wpływów do budżetu, co odpowiada mniej więcej 10 proc. dochodów gminy.