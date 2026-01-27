Obecnie tego typu usługi są zlecane przez operatorów sieci dystrybucyjnych, a świadczyć je mogą m.in. wytwórcy energii, magazyny oraz tzw. odbiorcy aktywni i agregatorzy, otrzymując w zamian wynagrodzenie.

Platforma ma uprościć procedury związane z wyborem ofert na ich świadczenie i pozwolić lepiej rozwiązywać lokalne wyzwania energetyczne. Jak podkreślił jeden z sygnatariuszy porozumienia, wiceprezes Tauronu Dystrybucji i prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Maciej Mróz, spółka na swoim obszarze określiła już 90 lokalizacji, w których będzie kupować usługi elastyczności, co pozwoli na lepsze wykorzystanie infrastruktury sieciowej. – Dzięki elastyczności będzie możliwe lepsze zarządzanie siecią i występującymi ograniczeniami oraz reagowanie na zmiany w produkcji energii, jej zużyciu, a przede wszystkim oferowanie nowych możliwości i usług dla klientów – ocenił Mróz.

Według prezesa PSE Grzegorza Onichimowskiego, coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej nie do końca sterowalnych OZE powoduje napięcia na rynku, gdzie ceny zmieniają się w zależności od chwilowej dostępności OZE i aktualnej struktury wytwarzania. Jak przypomniał, z powodów bilansowych PSE musi przymusowo redukować produkcję niektórych źródeł, a operator chciałby, aby działo się to w sposób rynkowy.

Onichimowski przypomniał, że przez sieci dystrybucyjne płynie coraz większa część energii i ich rola będzie rosnąć. PSE w całym przedsięwzięciu pełnić będzie rolę koordynującą, jednak – w ocenie prezesa – oferty z platform elastyczności mogą być wykorzystywane także przez operatora przesyłowego jako dodatkowe narzędzie poprawiające efektywność zarządzania pracą sieci. Prezes podkreślił, że koszty tych usług będzie wyceniał rynek. – Nie zamierzamy, aby były tam widełki i przedziały cenowe. Liczymy, że to rynek będzie je wyceniał. Wszystko będzie zależało od sytuacji na rynku i możliwości systemu – powiedział.

Platforma ma się poszerzać

Według prezesa TGE Piotra Listwonia, platforma będzie dawać systemowi dystrybucji efektywność w zarządzaniu siecią, tak aby w niektórych lokalizacjach nie rozbudowywać nadmiernie infrastruktury sieciowej, ale budować infrastrukturę handlową, która będzie pozwalała efektywnie zarządzać siecią. Najprawdopodobniej w przyszłym roku ta platforma ostatecznie powstanie.