Aktualizacja: 27.01.2026 09:06 Publikacja: 27.01.2026 08:35
Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg
TGE, PSE i należący do Taurona operator systemu dystrybucyjnego podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju platformy usług elastyczności. Platforma, uruchomiona dzięki infrastrukturze handlowej TGE, ma kojarzyć dostawców usług elastyczności, czyli odbiorców energii elektrycznej, gotowych dostosowywać swoje zużycie z operatorami sieci elektroenergetycznych, którzy będą odbiorcami tych usług.
Czytaj więcej
Rok 2025 stał się przełomowy w postrzeganiu OZE w Polsce. Poza argumentami o niższych kosztach zi...
Dzięki temu łatwiej ma być zbilansować rynek, a więc uniknąć nadpodaży energii na rynku względem jego zapotrzebowania w danym roku. Tylko w poprzednim roku, w efekcie nadmiaru energii z OZE w danym momencie w ciągu roku. PSE musiało podjąć decyzję o nierynkowym wyłączeniu pracy niektórych instalacji OZE rzędu blisko 1,4 TWh. Rok wcześniej było to 0,73 TWh. Usługi lokalnego bilansowania pozwolą punktowo zmniejszyć to niezbilansowanie rynku.
Co do zasady, usługi elastyczności to gotowość do zwiększenia lub zmniejszenia własnego poboru energii lub jej produkcji za opłatą.
Obecnie tego typu usługi są zlecane przez operatorów sieci dystrybucyjnych, a świadczyć je mogą m.in. wytwórcy energii, magazyny oraz tzw. odbiorcy aktywni i agregatorzy, otrzymując w zamian wynagrodzenie.
Platforma ma uprościć procedury związane z wyborem ofert na ich świadczenie i pozwolić lepiej rozwiązywać lokalne wyzwania energetyczne. Jak podkreślił jeden z sygnatariuszy porozumienia, wiceprezes Tauronu Dystrybucji i prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Maciej Mróz, spółka na swoim obszarze określiła już 90 lokalizacji, w których będzie kupować usługi elastyczności, co pozwoli na lepsze wykorzystanie infrastruktury sieciowej. – Dzięki elastyczności będzie możliwe lepsze zarządzanie siecią i występującymi ograniczeniami oraz reagowanie na zmiany w produkcji energii, jej zużyciu, a przede wszystkim oferowanie nowych możliwości i usług dla klientów – ocenił Mróz.
Według prezesa PSE Grzegorza Onichimowskiego, coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej nie do końca sterowalnych OZE powoduje napięcia na rynku, gdzie ceny zmieniają się w zależności od chwilowej dostępności OZE i aktualnej struktury wytwarzania. Jak przypomniał, z powodów bilansowych PSE musi przymusowo redukować produkcję niektórych źródeł, a operator chciałby, aby działo się to w sposób rynkowy.
Czytaj więcej
Sejmowe komisje odłożyły na luty prace nad projektem zmiany Prawa energetycznego, m.in. reformują...
Onichimowski przypomniał, że przez sieci dystrybucyjne płynie coraz większa część energii i ich rola będzie rosnąć. PSE w całym przedsięwzięciu pełnić będzie rolę koordynującą, jednak – w ocenie prezesa – oferty z platform elastyczności mogą być wykorzystywane także przez operatora przesyłowego jako dodatkowe narzędzie poprawiające efektywność zarządzania pracą sieci. Prezes podkreślił, że koszty tych usług będzie wyceniał rynek. – Nie zamierzamy, aby były tam widełki i przedziały cenowe. Liczymy, że to rynek będzie je wyceniał. Wszystko będzie zależało od sytuacji na rynku i możliwości systemu – powiedział.
Według prezesa TGE Piotra Listwonia, platforma będzie dawać systemowi dystrybucji efektywność w zarządzaniu siecią, tak aby w niektórych lokalizacjach nie rozbudowywać nadmiernie infrastruktury sieciowej, ale budować infrastrukturę handlową, która będzie pozwalała efektywnie zarządzać siecią. Najprawdopodobniej w przyszłym roku ta platforma ostatecznie powstanie.
Listwoń wyraził nadzieję, że do inicjatywy dołączą inni operatorzy systemów dystrybucyjnych, a w planach TGE jest budowa jednej platformy elastyczności dla całego kraju. Podkreślił też, że przy budowie nowej platformy giełda będzie korzystać z doświadczeń zagranicznych, ponieważ, jak przypomniał, w innych krajach podobne narzędzia już powstały i funkcjonują.
Listwoń poinformował też, że w pierwszym etapie prac nad platformą zostaną zdefiniowane produkty oferowane na rynku usług elastyczności oraz zasady weryfikacji transakcji pod kątem ich wykonalności i wpływu na pracę sieci na różnych poziomach napięć.
Czytaj więcej
Po 25 latach działalności stoimy przed nowymi wyzwaniami, które wyznacza transformacja energetycz...
– Celem jest stworzenie jednej, wspólnej platformy dla wszystkich OSD na terytorium Polski, która pozwoli w efektywny sposób zarządzać elastycznością produkcji lub poborem energii w sieci w całym kraju. Jest to cel nadrzędny, aby uczestnicy rynku posiadający aktywa wytwórcze zlokalizowane
w różnych częściach Polski mogli korzystać z jednego narzędzia i regulacji. To pozwoli uzyskać efektywność funkcjonalną oraz kosztową dla każdej ze stron porozumienia, jak i przyszłych dostawców usług elastyczności na platformie, której operatorem będzie TGE – podsumowuje Piotr Listwoń, prezes zarządu TGE.
W pierwszym etapie prac nad platformą zostaną zdefiniowane produkty oferowane na rynku usług elastyczności oraz zasady weryfikacji transakcji pod kątem ich wykonalności i wpływu na pracę sieci na różnych poziomach napięć.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Globalna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii na koniec 2024 r. wyniosła 4443 GW – wynika z najnows...
Sejmowe komisje odłożyły na luty prace nad projektem zmiany Prawa energetycznego, m.in. reformującym procesy prz...
Chiny rozpoczynają budowę na pustyni gigantycznej elektrowni słonecznej. Będzie liczyła 8 milionów paneli i wyge...
Amerykańskie sądy cofnęły decyzje administracji prezydenta Donalda Trumpa o wstrzymaniu prac budowlanych morskic...
Rząd przymierza się do kolejnej próby liberalizacji przepisów dotyczących wiatraków. Ministerstwo Energii postul...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas